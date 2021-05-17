Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве. Фото и видео

Российский музыкант и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич посетил украинский город Полтаву и собрал на концерте полный зал поклонников. По словам артиста, рассадка фанатов была в строгом соответствии с карантинными ограничениями, но в конце выступления все "вскочили" к знаменитости.

Также Макаревич поблагодарил фанатов и назвал их "чудесными зрителями". Следующим городом, в котором выступит певец, станет Днепр. Об этом он написал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что Макаревич на протяжении нескольких дней путешествует с проектом УО5. Музыкант уже посетил Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы и Львов. Отметим, что в последнем городе артист заявил, что не ожидал увидеть такую роскошную архитектуру, стильные рестораны и чистоту.

Напомним, Макаревич не раз высказывался в поддержку Украины и критиковал действия российской власти и лояльных ей СМИ на фоне событий Евромайдана, оккупации Крыма и Донбасса. А в феврале он заявил, что президент России Путин сделал все, чтобы число тех, кто его ненавидит, увеличилось.

Ранее Макаревич рассказал о травле в России из-за поддержки Украины. По его словам, после того как в 2014 году он выступил в Святогорске Донецкой области, против него развернулась кампания.

Коротко о знаменитости:

Андрей Макаревич – советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актер, лидер, основатель и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени". Заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский музыкант и лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич посетил украинский Львов, а также выступил с джазовым проектом YO5 на открытом воздухе в клубе FESTrepublic. Судя по снимкам в сети, на его концерте присутствовало множество людей.