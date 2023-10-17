Макаревич поставил точку вокруг скандала с его концертом в Святогорске в 2014 году: я помог детям и женщинам

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который выступает против войны и путинского режима, еще в 2014 году столкнулся с жесткой травлей со стороны соотечественников и пропагандистов из-за выступления перед украинскими беженцами в Святогорске, что в Донецкой области. Тогда лидера группы "Машина времени" обвинили в спонсировании украинской армии и "танцах возле горящего чучела Путина", а коллективу в РФ буквально перекрыли воздух, отменяя и запрещая их концертную деятельность. С того момента прошло больше девяти лет, и Макаревич уверяет, что ни о чем не жалеет.

Он рассказал, что о скандале забыли через год-полтора, "Машина времени" хоть и потерпела убытки, но вернулась к выступлениям, а его помощь была украинцам необходима. Расставить все точки над "і" артист сумел в интервью телеканалу "Дождь".

"Я реально помог людям в очень сложной ситуации. Беженцам, детям, женщинам. Там были и русские беженцы, и украинские. Нужны были элементарно памперсы и пеленки для детей, которые купили на деньги, которые там собрали. Не бронежилеты, как писала потом одна газета. Поэтому о чем я могу жалеть?" – прокомментировал Макаревич.

Видео дня

Напомним, на неоккупированную часть Донбасса Макаревич приезжал в августе 2014-го. Там он ездил по разрушенным городам и селам, общался с местными жителями, а потом в Святогорске спел на фоне украинских флагов для беженцев из зоны боевых действий. Сделал он это совершенно бесплатно, как рассказывал позже один из организаторов его поездки и представитель благотворительного фонда.

После этого в стране-агрессоре против звезды развернулась целая кампания. Макаревича обвинили в "танцах вокруг горящего чучела Путина". Скандал не утихал больше года – артиста затравили и призывали не пускать его в РФ.

"Я съездил к детям беженцев из Донецкой области, чтобы им собрать денег на подгузники и всякое. И меньше всего думал, что это вызовет какое-то бешенство... Я так понимаю, что кто-то это наверху посмотрел и это их очень возмутило. Кто-то нарезал видео и склеил его вот таким образом… Кто это сделал, я не знаю. Но кто-то из работников "министерства правды", – рассказывал позже Макаревич.

Ранее Макаревич назвал принципиальную разницу между украинцами и россиянами. Он убежден, что у вторых сильно размыто чувство страны, если оно вообще есть.

Ранее OBOZ.UA писал, что российские пропагандисты обвинили Макаревича в "побеге" из Израиля после обострения вооруженного конфликта. Музыкант поставил на место путинистов и заверил, что взял бы оружие в руки и встал на защиту страны, если бы была такая возможность.

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