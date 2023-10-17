Андрей Макаревич назвал принципиальную разницу между украинцами и россиянами: у них сильнее чувство страны

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который с 2014 года выступает против путинского режима, назвал главное отличие украинцев и россиян. Первые – готовы бороться за свою страну, принципы и лучшее будущее, в то время как вторые не способны даже сказать что-то против своих властей.

Основатель и лидер рок-группы "Машина времени" не понимает, почему россияне лезут в чужие независимые государства, пытаясь их захватить, когда не довели до ума свои необъятные территории. Размышлениями на эту тему певец поделился в интервью телеканалу "Дождь".

"У украинцев более сильное ощущение страны. У россиян, если оно вообще есть, то оно крайне размыто. Мы имеем огромную территорию, сильно не освоенную, частично не заселенную. И нам еще чего-то не хватает. Они еще что-то постоянно захватывают", – высказался Макаревич.

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Интервьюер поинтересовался у артиста, почему, по его мнению, граждане страны-террористки не проявляют сострадание к украинцам, которые уже практически два года живут в условиях полномасштабной войны, постоянного террора, обстрелов, разрушений и несправедливых смертей. Макаревич предположил, что и тут россияне "бояться" или же не хотят брать на себя никакой ответственности за происходящее.

"Кто-то боится, потому что его товарищ получил по шапке, кто-то просто спрятался в свой футляр: "А я ничего не знаю, я в этом не участвую". Это ситуация, где каждый вынужден решать за себя, а, в общем люди не очень привыкли", – поделился своим мнением рокер.

Напомним, Андрей Макаревич и его супруга вышли на связь после нападения палестинских боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. Они рассказали, где находятся, а также обратились к израильтянам. Все подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что российские пропагандисты обвинили Макаревича в "побеге" из Израиля после обострения вооруженного конфликта. Музыкант поставил на место путинистов и заверил, что взял бы оружие в руки и встал на защиту страны, если бы была такая возможность.

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