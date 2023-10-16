'Винтовку мне не дадут, хотя...' Макаревич поставил на место россиян, набросившихся на него из-за войны в Израиле

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который с 2014 года выступает против путинского режима, нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль, где проживает с женой и маленьким сыном последние несколько лет, встретил в Германии. Вместе с коллективом "Машина времени" у него был тур по европейским странам. Тем временем российские пропагандисты уже успели обвинить артиста в "побеге от войны" и "прохлаждении в Европе".

Макаревич ответил российским псевдожурналистам и всем остальным "моралистам" из страны-террористки, которые упрекали его в "очередном предательстве". Видеообращение к недоброжелателям "иноагент" обнародовал на личной Старнице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Исполнитель заверил, что уже приобрел авиабилеты "домой" – в Израиль.

"Говнюки из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова сбежал от войны, на этот раз израильской, и прохлаждается в Европе. Война меня застала в конце второй недели наших гастролей с "Машиной времени". И прерывать их, отменять их окончание я просто не мог. Но сегодня мы отыграли последний концерт, а завтра я лечу домой – в Израиль", – прокомментировал артист.

Видео дня

Макаревич признался, что испытывал чувство неловкости от того, "что все там, а он где-то". Однако теперь музыкант уверен, что по возвращению в Израиль это чувство окончательно исчезнет, ведь он сможет активно приобщиться к помощи стране, а главное – быть с ней.

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-то быть полезным. Я очень хочу пожелать всем нашим солдатам, всем резервистам, всем добровольцам удачи и как можно более скорой победы. Пожалуйста, останьтесь целыми и невредимыми, возвращайтесь домой. Победим мы обязательно, мы и не такое видели", – резюмировал лидер "Машины времени".

Напомним, Андрей Макаревич и его супруга вышли на связь после случившегося. Они рассказали, где находятся, а также обратились к израильтянам. Все подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, также на момент обострения вооруженного конфликта в стране находилась украинская певица KOLA. Как заметила звезда, она "с одной войны приехала в другую". Артистка рассказала, что шокирована количеством ракет, направляемых палестинцами из сектора Газа на израильские города, и показала кадры из бомбоубежища.

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