"Все мы для них смертники": как происходит пополнение армии России для отправки в Украину

Российская власть пока что откладывает новую волну мобилизации, понимая негативное к ней отношение. Но и без этого набирают десятки тысяч человек ежемесячно, потому что потери нужно как-то восполнять. А потери немалые: в России уже подтвердили гибель трети мобилизованных в период украинского контрнаступления.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Мобилизация "по плану"

По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, каждый месяц армия страны-агрессора пополняется на десятки тысяч оккупантов.

"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", – добавил представитель ГУР.

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Думать, будто свежеиспеченные оккупанты сплошь одни добровольцы, как уверяют в РФ, – большая иллюзия. Умирать не хочет никто. Вот только избежать этого с каждым днем все сложнее. Российская власть задействовала все рычаги, чтобы обеспечить приток "свежей крови", – причем во всех смыслах.

Главная ставка – на контрактников. На службу зазывают из каждого угла, обещая хорошие выплаты. Дошло уже до того, что рекламу размещают не только на уличных бордах, но и доставляют домой – в платежках за коммуналку.

В рамках осеннего призыва в российскую армию, который начался 1 октября, "отловить" собираются 130 тысяч срочников. Которых вроде как нельзя отправлять на фронт, но есть лазейка. Спустя месяц службы они могут заключить контракт – а это прямая дорога на войну. Из всех регионов РФ приходят сообщения, что контракты подписывают под принуждением.

Не лучше ситуация и у зеков в российских колониях. На смену вербовщикам "Вагнера" пришли "люди в погонах", и теперь уже минобороны без церемоний "выгребает" новое пушечное мясо на преступную войну.

Как рассказал собеседник OBOZ.UA в украинской разведке, взятые в плен солдаты врага признаются: ехали на войну, понимая, что "ничего хорошего не ждет".

"Пленные прямым текстом говорят: "Все мы для них – смертники". Для властей, для командования. Иллюзий у них уже никаких нет", – поделился офицер.

Потери для Путина не проблема

Власти РФ скрывают цифры потерь своих солдат на войне в Украине. Но, по данным российских оппозиционных журналистов, уже 30% всех мобилизованных погибли в период контрнаступления ВСУ.

Из 4 029 мобилизованных, чья смерть была подтверждена по открытым источникам, 1 205 человек погибли с 1 июня до 12 октября 2023 года — то есть в даты, совпадающие по времени с масштабным контрнаступлением на фронте.

Журналисты "Медиазоны" отметили, что приведенные выше цифры потерь — это наиболее консервативная оценка погибших из числа мобилизованных, поскольку учитываются только те случаи, когда смерть была подтверждена публично и когда можно установить статус военного.

Эта цифра – не единственное, но наглядное свидетельство развязанной Путиным кровавой войны. На самом деле потери российских оккупационных войск намного больше, так как не учитывают ликвидированных защитниками Украины оккупантов других "категорий".

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 17 октября 2023 г. потери армии России составили уже почти 290 тыс. человек. За последние сутки – 800.

Тем временем власти РФ в бюджете на 2024 год заложили 2,2 миллиарда рублей на компенсации семьям 100 тысяч погибших военнослужащих.