Люкс ФМ взял интервью у фигурантки коррупционного скандала Сони Морозюк и нарвался на хейт: украинцы вспомнили Януковича

Скандальная художница Соня Морозюк стала новой гостьей блиц-интервью "33 вопроса от Люкс ФМ". Еще недавно знаменитость называли "лицом украинской коррупции" из-за дела с екс-женихом – подозреваемым в отмывании денег на ВСУ Романом Гринкевичем.

Под видео на YouTube-канале Люкс ФМ пестрят недовольные комментарии. Большинство из них полны непонимания, зачем брать интервью у такой личности и тянуть ее в отечественное инфопространство.

Сама же Морозюк во время разговора с ведущим Женей Фишаком вела себя дерзко, постоянно хохотала и травила свои "фирменные" шутки. Чего только стоит одежда художницы: на белом свитшоте Соня написала английскими буквами "маленькая гнида".

Интервьюер в свою очередь сравнил ее с "ангелом" из-за белого образа. В ролике можно услышать "эксклюзивные подробности жизни" Морозюк: об общении с Гринкевичем, продаже украшений, подаренных бывшим, какие мужчины нравятся художнице, о хейте и самых глупых заявлениях, которые она говорила публично.

Комментаторы сравнили героиню ролика с другими скандальными личностями: "В следующее интервью позовете Шария?", "Это как взять интервью у Януковича".

Некоторые предположили, что Соня заплатила за ролик, а другие были возмущены появлением скандального лица, предположив, что она стремится "отбелить репутацию": "Общество ее не воспринимает. Перестаньте раздражать людей, возвращая ее в информационное пространство", "Отбеливать репутацию этого существа, которая виновна в смертях наших защитников и защитниц, которая по уши в крови – у вас все нормально? Она должна быть в тюрьме, а не в YouTube, откройте глаза".

Кроме того, на новое блиц-интервью от Люкс ФМ отреагировали украинские медиа и журналисты. В частности, популярный Telegram-канал "Культурная прачечная" опубликовал свой комментарий: "Классика жанра: сначала ты становишься фигуранткой коррупционного скандала, а потом героиней светской хроники". Своим мнением поделился известный блогер Богдан Беспалов: "Толеровать в общество человека, фигурировавшего в деньгах на крови. Нет слов... Цена вопроса: что почем?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал об интервью Морозюк Дмитрию Гордону, после которого на художницу полилась еще одна волна хейта. Кроме того, скандальная личность ответила на подколы украинцев в Instagram, озвучив "правду" : мастерская за $250 тысяч, короткая стрижка и сквирт.

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