Люди знают английский язык, но не переходят: звезда 'Школы' на примере Франции пристыдила украинцев с 'не той' челюстью

Украинская актриса, известная по роли Ники в сериале "Школа", Ирина Кудашова пристыдила украинцев, общающихся на русском языке. После полномасштабного вторжения, блогер из Чернигова поехала в Польшу и начала учить польский.

Об этом Кудашова рассказала в интервью "На часі" журналистке Алине Доротюк. "Нужно же уважать страну, в которой ты находишься", – говорит знаменитость.

В качестве примера актриса привела французский менталитет. "Я вот, например, была в Париже. Там же люди вообще, там создаются очень жестокие законы против английского языка", – рассказала инфлюэнсер.

Она заметила, что хотя местные и понимают английский, однако они принципиально не переходят на него. "Они будут ждать, пока ты хоть что-то скажешь им на французском, хоть неправильно, но они очень лелеют свой французский язык", – добавила Кудашова.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как звезда "Школы" Ирина Кудашова рассказала, как чудом спаслась от российской ракеты: был прилет во двор, на месте квартиры – руина. Подробности – в нашем материале.

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