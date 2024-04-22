Звезда 'Школы' Ирина Кудашова рассказала, как чудом спаслась от российской ракеты: был прилет во двор, на месте квартиры – руина

Украинская актриса, звезда сериала "Школа" и блогер Ирина Кудашова рассказала о последствиях российской атаки на Чернигов, из-за чего была разрушена квартира знаменитости. Ранее инфлюэнсер показывала ужасные кадры с места событий.

Новыми подробностями она поделилась с журналисткой Алиной Доротюк в новом интервью. Актриса выехала из родного города в начале полномасштабного вторжения, предположительно в марте 2022 года. Кудашова с семьей уехали в Польшу, через несколько дней после этого и произошла трагедия.

Блогер отметила, что судьба словно уберегла ее родных от атаки. "Мы уехали буквально в первый день. И через 3-4 дня был прилет в наш двор. Просто наша квартира, квартира бабушки. Двери, окна вылетели, шкафы попадали", – рассказала она.

Ирина Кудашова добавляет, что ее дом превратился в руину: "Там нужно было просто все выносить и с нуля строить. Там балкона не было, он просто полностью разрушен". Вспомнила звезда и об интересной ситуации. Когда ее мать вернулась в Чернигов, то увидела в разрушенной квартире уцелевшую награду блогера от YouTube – серебряную кнопку, знаменующую 100 тысяч подписчиков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Ирина Кудашова показала свою квартиру в Чернигове, которую решила "спасти" Россия. На кадрах видны выбитые стекла и разбросанные взрывной волной вещи. Подробности – в нашем материале.

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