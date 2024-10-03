Любовь Успенская заявила, что ее взрослую дочь 'завербовали' украинцы: детали загадочного исчезновения Татьяны Плаксиной

Пропутинская певица Любовь Успенская, уроженка Украины, заявила, что ее дочь Татьяну Плаксину похитили. Артистка убеждена, что наследницу "завербовали" украинцы, а главной целью преступников является именно она.

Видео дня

Об этом запроданка рассказала в своих соцсетях. В пропагандистских медиа адвокат исполнительницы раскрыла детали загадочного исчезновения Татьяны Плаксиной, однако они вызывали насмешки даже у россиян.

По словам женщины, похитители воспользовались наркотической зависимостью дочери Любови Успенской, чтобы вывезти ее на территорию другой страны. Более того, преступники заставили наследницу путинистки записать интервью, где она дискредитирует свою мать.

"Пока Любовь Успенская была на гастролях, провокаторы из Украины вышли на Татьяну, подсадили на наркотики, купили билет в другую страну и вывезли ее. Они, используя наркотики, заставили дочь певицы дать интервью под диктовку и дискредитировать мать и пророссийскую позицию певицы. Сейчас эти интервью не вышли, но сторона Успенской ждет их очень скоро", – заявила адвокат.

Со своей стороны артистка-запроданка считает, что целью похитителей была именно она. Успенская искренне убеждена: таким образом, украинцы хотят отомстить исполнительнице, ведь она родилась в Киеве, а в полномасштабной войне поддерживает Россию.

Однако даже "любимые" россияне подняли на смех громкое заявление Любови Успенской, называя таинственное похищение "дешевым шоу", куда умышленно "приплели" Украину.

"Тоже мне ценный человек для вербовки – Таня Плаксина. В наркопритонах с полицией искать не пробовали?"

"Очередной дешевый спектакль в шоу-бизнесе. Методичка и исполнители, пожалуй, одни и те же. Ну и "украинский след", конечно. Миллионы как выкуп Успенская еще в сумках на колесах никому не относила?"

"Какую чушь она несет!"

Интересно, что Татьяну Плаксину похищают не в первый раз. В 2020 году в сети появилось видео, где неизвестные заталкивают дочь путинистки в автомобиль. Когда мужчины сообщили женщине, что "они от мамы", Татьяна резко заявила: не хочет ехать домой.

Напомним, Любовь Успенская является уроженкой Киева. Здесь она начинала свою творческую карьеру, выступая в небольших барах, однако отечественной артисткой себя никогда не считала. В течение многих лет запроданка проживала в США, но искренне считает себя "патриоткой России".

После начала полномасштабного вторжения артистка долго умалчивала войну. Однако со временем начала активно поддерживать кровавый путинский режим, превратившись в еще одного рупора кремлевской пропаганды. Недавно Успенская получила российское гражданство, которое активно отрабатывает, поя оды любимой России.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Любовь Успенская похвалила Россию за аннексию Крыма, за что ее обозвали "гнидой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!