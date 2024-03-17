Пропутинская певица родом из Киева Любовь Успенская осуществила свою мечту – официально стала гражданкой страны-террористки. Только сейчас "украинка" получила российское гражданство. Красный паспорт с изображением двуглавого орла "королева шансона" тут же принялась отрабатывать, а именно – петь оды своей горячо любимой России.

Что интересно, Успенская, до сих пор имеющая украинское гражданство, уже много лет кичится паспортом США, а вот паспорт РФ у нее появился только сейчас. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Экс-киевлянка открыто говорит, что российское гражданство было ее мечтой, которая наконец-то сбылась. О любви к РФ она тоже не забыла сказать.

Так, пропагандисты цитируют артистку: "Я уже отпраздновала получение гражданства. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такого великого государства. Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта осуществилась".

Напомним, Успенская родилась и начала свой творческий путь в Киеве. Она выступала в местных барах еще совсем юной девушкой. Училась в Киевском музыкальном училище имени Глиера. Однако украинской артисткой шансонье себя никогда не называла, а вот "патриоткой России" – да. Долгие годы Успенская провела в эмиграции в США, но все равно считает РФ своей родной страной. После полномасштабного вторжения звезда шансона замолчала, а потом поняла, что так в "любимой" России ее могут не понять, потому начала восхвалять кровавый путинский режим и войну в родной Украине, превратившись в очередной рупор кремлевской пропаганды.

Что интересно, в последнее время все больше звезд-предателей родом из Украины получают российское гражданство. Ани Лорак еще не успела этого сделать, но уже подала соответствующие документы. Говорят, на этот шаг ее подтолкнул Филипп Киркоров. Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил Госдуме РФ лишить заработка звезд, не имеющих российского гражданства и открыто не поддерживающих войну. Так что вполне вероятно, что кремлевский шут стал волноваться за рубли своей подруги и посоветовал ей как можно скорее заменить украинский паспорт российским. Подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA, недавно своим российским паспортом похвасталась и певица Таисия Повалий. Она сделала фото на избирательном участке, где голосовала, очевидно, за Путина. Кроме того, запроданка традиционно сделала циничное заявление по поводу "своей страны".

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