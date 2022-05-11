Любовь на грани безумия: четыре секрета отношений Сальвадора Дали и его музы

Сальвадор Дали – один из самых эпатажных художников ХХ века, оставивший след повсюду: в живописи, кинематографе, моде и рекламе. Всю жизнь он ошеломлял публику своими творениями, каким бы видом искусства ни занимался. В целом гений в свое время создал более 2 000 высококлассных произведений живописного искусства, которые до сих пор удивляют своей глубиной: он превратил сюжеты снов в картины.

Для того чтобы не терять вдохновения, у Дали была муза Елена Дьяконова, которую он нежно называл Гала (с французского – праздник). Их история была полна страстей, противоречий и провокаций. В общей сложности пара пробыла вместе 53 года. Читайте в материале OBOZREVATEL о том, что помогало влюбленным поддерживать в отношениях "огонь".

У каждого художника живопись должна быть "женой"

Как бы странно это ни звучало, но своей "женой" Сальвадор называл живопись: "Она станет частью вашей жизни, когда вам будет двенадцать лет, а ей на тот момент исполнится тысяча. Ее имя – живопись". Дали свою избранницу, с которой узаконил отношения, называл любовницей.

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Художник был уверен, что женщина должна вдохновлять его и не ревновать к живописи. Даже больше – полюбить искусство сильнее, чем сам творец. Если трактовать это другими словами – каждый в паре должен научиться быть искренне заинтересованным в делах своего избранника или избранницы. Написание картин "дарило" мужчине платонический экстаз, а к Гале он испытывал уважение и половое влечение (либидо).

Совместная деятельность идет на пользу не только отношениям, но и бизнесу

В то время когда Дали занимался творчеством, Гала много читала, а также отвечала за бухгалтерию и пиар его деятельности. Она помогла художнику стать одним из самых престижных мастеров своего времени. Например, когда люди не так активно, как раньше, скупали картины, женщина заставляла гения сниматься в рекламе, придумывать логотипы для компаний, оформлять витрины магазинов, создавать дизайны для разных вещей и так далее. Однажды ей даже удалось продать еще не написанную картину.

Параллельно жена Сальвадора успевала ухаживать за собой, за что он называл ее "победной богиней". Она сама шила платья, следила за фигурой и заботилась о том, чтобы руки всегда были с маникюром. Не менее важными для Галы были запахи, поэтому она тщательно выбирала для себя духи.

Женщина должна чувствовать себя королевой рядом с любимым

Сальвадор часто говорил, что любит жену больше мамы и папы, Пикассо и больше денег. Сюрреалист изображал ее на многочисленных картинах, самые популярные из которых "Сон Галы. Мечты о рае", "Портрет Галы", "Галатея в момент творения", "Мадонна Порт-Льигата", "Обнаженная Гала смотрит в невидимое зеркало". Рядом со своей музой художник добавлял на портретах ангелов, символизировавших брак, дарованный небесами.

Дали хотел, чтобы его избранница чувствовала себя настоящей королевой. Для этого он приобрел замок в городке Пуболь, куда приезжал на кадиллаке. Интересно, что Сальвадор мог посетить музу только в том случае, когда писал письмо, где указывал дату и приблизительное время встречи. Все потому, что у девушки было много любовников, с которыми она уединялась в замке.

Реакция Сальвадора на разврат любимой поражала людей: "Это условие нравилось моим мазохистским склонностям и даже вызывало восхищение. Гала стала для меня неприступной крепостью, которая была и всегда. Сдержанность чувств и расстояние усиливают нашу страсть".

Различные роли в одних отношениях

Дали убежден, что супруги должны стать друг для друга "родной душой", страстными любовниками и верными друзьями. Гала была для своего мужа именно такой личностью. Она смогла пробудить у Сальвадора чувства, которых он раньше не испытывал. Скорее всего, роль сыграл опыт музы: она была на 11 лет старше художника, так что знала, что будет вдохновлять его на творческие достижения.

Долгое время Дали называл свою жену "демонеса моего гения". Когда Галы не стало, он уже не мог творить, потерял аппетит и стал агрессивным. Его друзьям даже казалось, что мужчина сошел с ума. Имя "Гала" с французского переводится как "праздник". Именно так празднично она стала частью жизни гения и наполнила его яркими красками.

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