Кинкажу, осьминог, олень: каких экзотических животных выбирают знаменитости. Фото

Чаще всего звезды держат дома породистых кошек и собак. Но некоторые знаменитости не прочь "выделиться из толпы" и завести дома экзотическое животное. Например, осла, кинкажу или гигантскую черепаху.

OBOZREVATEL собрал подборку необычных домашних питомцев артистов.

Риз Уизерспун

В 2010 году американская актриса Риз Уизерспун приобрела в частном зоопарке своих знакомых двух маленьких ишаков (ослов), которых назвала Хонки и Тонки. Кроме этих зверушек у звезды дома есть поросята, козы, лошади, курицы, собаки и даже пони.

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Николас Кейдж

Ранее американский актер Николас Кейдж увлекался коллекционированием люксовых автомобилей и покупкой особняков. Когда он чуть не обанкротился, нашел новое увлечение – экзотические животные. Сначала в доме звезды появились две королевские кобры, а позже – осьминог. Со временем мужчине пришлось отдать своего океанического друга в океанариум, поскольку на его содержание тратил больше, чем на все свои автомобили.

Леонардо Ди Каприо

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо приобрел черепаху. И не маленькую, которая поместилась бы в небольшой аквариум, а огромную – долгожительницу весом 17 кг. Сейчас домашней любимице знаменитости 15 лет, так что в ближайшие 70 лет она может набрать еще около 100 кг.

Руперт Гринт

Британский актер и звезда серии фильмов о Гарри Поттере – Руперт Гринт – держит дома минипига (маленький поросенок). Он часто выходит с необычным домашним питомцем на прогулки и посещает светские мероприятия.

Пэрис Хилтон

Ранее американская актриса и певица Пэрис Хилтон держала дома собачку чихуахуа. Позже звезда решила приобрести экзотическое животное из Южной Америки – кинкажу. Он похож на миниатюрного медведя и лемура.

Сальвадор Дали

Испанский художник и скульптор Сальвадор Дали удивлял мир не только своими картинами, которые можно рассматривать и изучать часами. Дополнительно он выделялся из толпы во время прогулок – знаменитость часто выходил на улицу с собственным муравьедом или оцелотом.

Одри Хепберн

Британская киноактриса и фотомодель Одри Хепберн заботилась о маленьком олене. Все началось со съемок в фильме "Зеленые особняки", где за главной героиней, которую сыграла Одри, постоянно ходило это животное. Для того чтобы лучше познакомиться с пушистым другом, звезда взяла его домой и с тех пор не могла с ним расстаться.

Сальма Хайек

На ранчо мексиканской и американской киноактрисы Сальмы Хаек есть очень много животных. Там у звезды проживают кошка, восемь собак, пятеро попугаев и столько же лошадей, четыре кролика, несколько альпак, морские свинки и хомяк. А недавно знаменитость "пополнила" коллекцию зверей совой.

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