Как и где похоронят принца Филиппа: появилась первая информация

Букингемский дворец подтвердил информацию о смерти мужа Елизаветы ll принца Филиппа, которому было 99 лет. Герцога похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка.

Издание Metro пишет, что там есть три места захоронения – Мавзолей герцогини Кентской, Королевский мавзолей и Королевское захоронение. В Мавзолее в основном хоронят членов королевской семьи, которые не были правящими монархами.

Также в материале говорится, что тело принца Филиппа будет лежать не в Вестминстерском аббатстве, а во дворце Сент-Джеймс, где находилось тело принцессы Дианы в течении нескольких дней перед ее похоронами в 1997 году.

Сама служба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Вероятнее всего, в списке гостей будут только родственники, друзья и главы государств из стран Содружества.

Но, несмотря на то, что у герцога Эдинбургского сохранилось право на государственные похороны, неизвестно, будут ли они. Ранее он заявлял, что не хочет "лишней суеты".

Как сообщал OBOZREVATEL, принцу Филиппу летом 2021 года должно было исполнится 100 лет. Но он был против того, чтобы праздновать день рождения и заявлял, что уже и так "разваливается".