Любов тривалістю 73 роки: історія стосунків Єлизавети II і принца Філіпа

9 квітня світ вразила смерть принца Філіпа. Він не дожив усього два місяці до свого 100-річчя.

Принц Філіп був найстаршим членом королівської сім'ї й любов'ю всього життя Єлизавети II. Вони познайомилися, коли майбутній британській королеві було всього 8 років. Якою була історія кохання членів панівною монархії – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Знайомство відбулося в 1934 році, коли Єлизаветі було всього вісім років, а Філіпу – 13. Відомо, що вони насправді були родичами, а саме братом і сестрою в четвертому ступені родинності. Їхні спільні предки – королева Вікторія і принц Альберт.

Однак знайомство відбулося на весіллі грецької принцеси Марини Грецької і Датської і принца Георга у Вестмінстерському абатстві. Тоді Єлизавета була ще маленькою і навіть не думала про те, яка доля в неї буде. А ось Філіпу жилося несолодко: його мати помістили в психлікарню після нервового зриву, а батько крутив один роман за іншим.

Після першої зустрічі вони ще кілька разів бачилися на офіційних зустрічах і заходах. Але їхні почуття почали зароджуватися в липні 1939 року, коли Єлизавета відвідала Королівський військово-морський коледж у Дартмуті, де тоді навчався Філіп. Саме в той час зовсім ще юна 13-річна принцеса закохалася в 18-річного моряка. Привабливий блакитноокий блондин зачарував свою кузину витривалістю, апетитом і неабияким гумором. Тоді між підлітками зав'язалося листування. До Різдва 1943 року близькі стали помічати, що між 17-річною принцесою і Філіпом зав'язався роман. До речі, монарша родина мала дещо інші плани: на прикметі були й більш вдалі партії для дочки. Найбільше не був упевнений у виборі дочки батько.

Єлизавета ж у своєму виборі анітрохи не сумнівалася, тому коли наприкінці 1946 Філіп підніс їй кільце, вона без роздумів погодилася. Батькові залишалося тільки погодитися на цей шлюб і попросити відтермінувати його, поки Єлизаветі не виповниться 21 рік.

10 липня 1947 року палац офіційно повідомив про те, що спадкоємиця престолу виходить заміж. Після цього Філіпу довелося відмовитися від усіх своїх минулих титулів, прийняти британське підданство і змінити конфесію – з грецького православ'я в англіканство. Замість цього напередодні весілля він отримав від батька своєї нареченої титули герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Гринвіцького.

За королівськими мірками весілля Єлизавети і Філіпа була скромним, усього на 2000 гостей. Після війни в країні був дефіцит, тому сукню Єлизаветі з Норманом Хартнеллом (офіційним модельєром королівського двору) довелося шити практично самостійно, купуючи тканину для неї на накопичені картки і прикрашаючи вбрання перлинами й кришталем. Макіяж майбутня королева робила собі сама, а необхідні продукти для весільного столу надсилали дружні країни які пожертвування.

Стоячи біля вівтаря, Єлизавета вимовила традиційну клятву, в якій прозвучали слова про покору своєму чоловікові. Це викликало неоднозначну реакцію в суспільстві, адже Єлизаветі належало стати королевою. Коритися повинні їй.

Після одруження Філіп продовжив службу в морському флоті Великобританії. Його частина розташовувалася на Мальті, і перші роки заміжжя Єлизавета часто залишала зовсім маленьких принца Чарльза і принцесу Анну в Лондоні і на кілька місяців вирушала до чоловіка.

У 1952 році вона стала новою королевою Великобританії, а коронація відбулася в наступному році – 2 червня 1953 року. Про смерть батька першим дізнався саме Філіп, тому він вирішив сам розповісти звістку про смерть батька своїй дружини перш ніж вона дізнається це від когось іншого.

У Єлизавети й Філіпа в шлюбі народилося четверо дітей. Принц Чарльз і принцеса Анна народилися з різницею у два роки, а третя дитина, принц Ендрю, народився через цілих десять років через нові обов'язки королеви. Так, ще через чотири роки у подружжя народився принц Едвард.

Королева прожила з принцом Філіпом 73 роки – довше, ніж будь-хто з панівної верхівки. Їхнє сімейне життя здавалося безхмарним, а про проблеми можна судити лише за чутками. Так, говорили, що Філіп хотів, щоб дружина і діти носили його прізвище, однак королева наполягла на тому, щоб спадкоємці були Віндзорами. Тільки через багато років королева погодилася на подвійне прізвище Маунтбеттен-Віндзор.

Також частина чуток стосувалася любовних пригод принца. Йому приписували романи з журналістками, акторками й балеринами. Однак, всі вони так і залишилися чутками, оскільки Філіп ретельно охороняв родину від скандалів. Він говорив: "Моя головна і єдина робота – це ніколи не підводити королеву".

Онуки королеви відзначають, що весь час принц Філіп був підтримкою й опорою королеві. На жаль, 2021 рік назавжди позбавив Єлизавету II міцного плеча чоловіка.

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