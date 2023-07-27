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Любил выпить, но остепенился в новом браке: как выглядит первый муж Пугачовой и как сложилась его судьба. Фото

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
636
Любил выпить, но остепенился в новом браке: как выглядит первый муж Пугачовой и как сложилась его судьба. Фото

Российская певица Алла Пугачева впервые вышла замуж, когда ей было всего 20 лет, а избранником примадонны стал цирковой артист Миколас Орбакас. Их брак длился всего четыре года и был разорван в 1973 году. За это время у пары успела родиться дочь – исполнительница Кристина Орбакайте.

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Орбакас был творческой личностью и поддерживал любимую в эстрадной карьере, но плотный график звезды и ее успех быстро начали давить на тогда еще малоизвестного мужчину. OBOZREVATEL расскажет, как сложилась его судьба (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новоиспеченные супруги жили бедно и почти все время проводили на гастролях. Впоследствии состояние семьи увеличилось, но чувства между молодыми людьми угасли.

Любил выпить, но остепенился в новом браке: как выглядит первый муж Пугачовой и как сложилась его судьба. Фото

Позже Миколас Орбакас признался, что причинами разрыва были его алкогольная зависимость и трудоголизм жены. Им не удалось построить долгий и счастливый брак. Жизни бывших стала лучше друг без друга.

Любил выпить, но остепенился в новом браке: как выглядит первый муж Пугачовой и как сложилась его судьба. Фото

Вскоре после разрыва с певицей цирковой артист женился во второй раз. Его любимой стала скромная гимнастка по имени Мария, которую Орбакас называл полной противоположностью Пугачевой.

Любил выпить, но остепенился в новом браке: как выглядит первый муж Пугачовой и как сложилась его судьба. Фото

Вместе они уже более 30 лет. Женщина не так активно продвигается по карьерной лестнице, как ее муж и его бывшая жена, но в таком союзе циркач чувствует себя гораздо лучше. Он стал образцовым семьянином и даже наладил отношения с Пугачевой, чтобы видеться с дочерью.

Любил выпить, но остепенился в новом браке: как выглядит первый муж Пугачовой и как сложилась его судьба. Фото
Любил выпить, но остепенился в новом браке: как выглядит первый муж Пугачовой и как сложилась его судьба. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, что продюсер-путинист Иосиф Пригожин назвал певицу-эмигрантку Аллу Пугачеву "диктатором" и "решалом". Подробнее – в нашем материале.

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