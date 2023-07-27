Любил выпить, но остепенился в новом браке: как выглядит первый муж Пугачовой и как сложилась его судьба. Фото

Российская певица Алла Пугачева впервые вышла замуж, когда ей было всего 20 лет, а избранником примадонны стал цирковой артист Миколас Орбакас. Их брак длился всего четыре года и был разорван в 1973 году. За это время у пары успела родиться дочь – исполнительница Кристина Орбакайте.

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Орбакас был творческой личностью и поддерживал любимую в эстрадной карьере, но плотный график звезды и ее успех быстро начали давить на тогда еще малоизвестного мужчину. OBOZREVATEL расскажет, как сложилась его судьба (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новоиспеченные супруги жили бедно и почти все время проводили на гастролях. Впоследствии состояние семьи увеличилось, но чувства между молодыми людьми угасли.

Позже Миколас Орбакас признался, что причинами разрыва были его алкогольная зависимость и трудоголизм жены. Им не удалось построить долгий и счастливый брак. Жизни бывших стала лучше друг без друга.

Вскоре после разрыва с певицей цирковой артист женился во второй раз. Его любимой стала скромная гимнастка по имени Мария, которую Орбакас называл полной противоположностью Пугачевой.

Вместе они уже более 30 лет. Женщина не так активно продвигается по карьерной лестнице, как ее муж и его бывшая жена, но в таком союзе циркач чувствует себя гораздо лучше. Он стал образцовым семьянином и даже наладил отношения с Пугачевой, чтобы видеться с дочерью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что продюсер-путинист Иосиф Пригожин назвал певицу-эмигрантку Аллу Пугачеву "диктатором" и "решалом". Подробнее – в нашем материале.

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