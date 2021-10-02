Андрею Данилко – 48: самые яркие выступления Сердючки, которые вошли в историю. Видео

2 октября Андрею Данилко исполнилось 48 лет. Творческое амплуа артиста – Верку Сердючку – знают больше людей, чем его настоящее имя.

Но еще меньше людей знают, что Данилко успел проявить свой талант не только в пении, но и актерстве, художественном искусстве, композиторстве, написании сценариев и продюсировании. О народном артисте Украины слышали даже те, кто не любит поп-музыку.

В честь дня рождения исполнителя, OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие выступления Верки Сердючки.

В 2007 году Андрей Данилко поехал покорять европейскую сцену – выступил в Финляндии на "Евровидении". Он исполнил песню "Dancing Lasha Tumbai", которую потом пел весь мир. Публике насколько понравился талант Сердючки, что ей дали второе место.

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Завоевание "Серебра" на песенном конкурсе повлияло на узнаваемость звезды, поэтому гастрольные графики стали более насыщенными, а гонорары – выше. На каждом концерте был аншлаг.

Верка Сердючка изрядно удивила своих фанатов, когда в 2015 году появилась в эпизоде американской комедии "Шпионка". В этой голливудской картине в главные роли снялись Джейсон Стэтхэм, Джуд Лоу и Мелисса Маккарти.

Украинская звезда сыграл в роли себя же. По сюжету, Сердючка давала концерт на улицах Парижа, где актеры догоняли злоумышленника. Она исполнила "Dancing Lasha Tumbai". Впрочем, это не единственная ее песня, которая прозвучала в фильме. В одном из эпизодов играл ее трек – "Spy Party".

Андрей Данилко проявил свой талант в более чем 20 фильмах и мюзиклах. Самые яркие из них – "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка" и "Морозко". Например, в 2002 году в "Золушке" народный артист сыграл старшую дочь мачехи – Брунгильду. В одном из эпизодов он спел легендарную песню о том, что даже если вам немного за 30, можно выйти замуж за принца.

Интересно то, что режиссеры в фильмах, где снимается Данилко, оставляют характер сценического образа звезды. Андрей играет ярких, сильных, смешных, страстных и смелых героинь.

В 2003 году украинская звезда сыграла Проню Прокоповну в мюзикле "За двумя зайцами". В этом же проекте снялись Алла Пугачева и Максим Галкин.

Режиссер фильма, Максим Паперник, с самого начала знал, что возьмет Данилко на одну из ролей: "У Андрея непростой характер, а одна из главных черт – гипертрофированная требовательность. Он корректирует эскизы декораций, постановку света... Ему необходимо, чтобы "смешное" рождалось прямо на глазах".

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