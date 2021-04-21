Вера Брежнева попала в курьез перед съемками 'Орла и Решки'

Певицу Веру Брежневу не пускали в Барселону (Испания), где проходили съемки финального выпуска праздничного сезона "Орел и Решка. 10 лет".

Планы чуть не нарушила строгая испанская полиция, сообщила пресс-служба тревел-шоу.

"Я просидела три часа в аэропорту Барселоны, чтобы меня пустили на съемки во время карантина! У меня были с собой все документы, но испанцам понадобилось столько времени, чтобы их проверить", – рассказала знаменитость.

Дальнейшие приключения Брежневой компенсировали ей стресс от курьеза в аэропорту. Хотя и дались эти съемки непросто, певица осталась довольна, потому что давно мечтала попробовать себя в роли ведущей тревел-шоу.

пути!".

"Было сложно сидеть три часа в полиции после пятичасового полета и сразу с самолета входить в кадр! Под конец дня казалось, что я не могу даже разговаривать, – призналась ведущая. – Так что в 10 часов вечера я легла прямо в спортивном костюме на кровать и уснула. Съемки – это очень длительный процесс, мы вставали в семь часов утра и ложились спать без сил в 10 вечера. И так несколько дней подряд".

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