Андрей Данилко признался, кто помог ему решиться на участие в Евровидении-2007

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Верка Сердючка на концерте

Украинский актер, исполнитель и композитор Андрей Данилко заявил, что участие в Евровидении-2007 необходимо было ему для развития персонажа Верки Сердючки. Однако одну из ключевых ролей в принятии важного решения сыграла певица Тина Кароль, которая посоветовала музыканту смело отправляться на международный вокальный конкурс.

Подробнее об этом исполнитель рассказал в откровенном интервью изданию "Вести". Он уточнил, что очень хорошо помнит слова Кароль о Евровидении до сих пор (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В 2006 году у меня был разговор с Тиной Кароль. Она как раз приехала с Евровидения, и я ей позвонил, потому что знал, что она расстроена. Говорил ей: "Все в порядке, ты в десятке, и ты отлично выступила. Так что переживать не о чем". И тут она, вдруг, говорит: "Этот фестиваль, реально, для тебя". Я запомнил эти слова и задумался, почему она так сказала. Пока я не приехал сам на этот конкурс, я не мог понять, что это за "машина", – объяснил подробнее Данилко.

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Верка Сердючка и Гарри Стайлс
Тина Кароль в белом наряде.

Напомним, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступил 12 мая на финале Евровидения, по результатам которого занял второе место, набрав 235 баллов.

Сердючка на концерте.

Коротко о знаменитости:

  • Андрей Данилко – украинский актер, певец, композитор, юморист-пародист, сценарист, продюсер и телеведущий. Народный артист Украины. Больше всего известен и востребован публикой как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко не захотел отвечать на вопросы Екатерины Осадчей, аргументировав это тем, что вокруг слишком много людей. Он только успел рассказать ведущей только о том, что любит есть мороженое, когда смотрит сериалы. Когда же дело дошло до вопросов о карантине и здоровье, то Данилко неожиданно засмущался.

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