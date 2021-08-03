Андрей Данилко признался, кто помог ему решиться на участие в Евровидении-2007

Украинский актер, исполнитель и композитор Андрей Данилко заявил, что участие в Евровидении-2007 необходимо было ему для развития персонажа Верки Сердючки. Однако одну из ключевых ролей в принятии важного решения сыграла певица Тина Кароль, которая посоветовала музыканту смело отправляться на международный вокальный конкурс.

Подробнее об этом исполнитель рассказал в откровенном интервью изданию "Вести". Он уточнил, что очень хорошо помнит слова Кароль о Евровидении до сих пор (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В 2006 году у меня был разговор с Тиной Кароль. Она как раз приехала с Евровидения, и я ей позвонил, потому что знал, что она расстроена. Говорил ей: "Все в порядке, ты в десятке, и ты отлично выступила. Так что переживать не о чем". И тут она, вдруг, говорит: "Этот фестиваль, реально, для тебя". Я запомнил эти слова и задумался, почему она так сказала. Пока я не приехал сам на этот конкурс, я не мог понять, что это за "машина", – объяснил подробнее Данилко.

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Напомним, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступил 12 мая на финале Евровидения, по результатам которого занял второе место, набрав 235 баллов.

Коротко о знаменитости:

Андрей Данилко – украинский актер, певец, композитор, юморист-пародист, сценарист, продюсер и телеведущий. Народный артист Украины. Больше всего известен и востребован публикой как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко не захотел отвечать на вопросы Екатерины Осадчей, аргументировав это тем, что вокруг слишком много людей. Он только успел рассказать ведущей только о том, что любит есть мороженое, когда смотрит сериалы. Когда же дело дошло до вопросов о карантине и здоровье, то Данилко неожиданно засмущался.