The Guardian назвала топ-20 лучших песен 2021 года

Первую строчку в топ-20 лучших песен 2021 года заняла британская певица Ребекка Люси Тейлор, известная под псевдо Self Esteem, с трекомI Do This All the Time. Такой ежегодный рейтинг составило известное издание The Guardian.

Британское СМИ отметило, что при формировании перечня участников и их позиции определил 31 эксперт, сотрудничавший с газетой. Рейтинг появился 29 ноября на сайте The Guardian (чтобы посмотреть клипы-победители, доскролльте страницу до конца).

"Мы приветствуем все: от травли консерваторов от Lil Nas X до инди-классики Wet Leg", – отметили журналисты.

20. The Weeknd – Take My Breath:

19. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open:

18. ABBA – Don't Shut Me Down:

17. Pearl Charles – Only for Tonight:

16. Wolf Alice – How Can I Make It Ok?

15. Parris – Skater’s World ft Eden Samara:

14. Cassandra Jenkins – Hard Drive:

13. Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name):

12. Japanese Breakfast – Be Sweet:

11. BTS – Butter:

10. Anz – You Could Be ft George Riley:

9. Little Simz – Introvert:

8. The Weather Station – Tried to Tell You:

7. Billie Eilish – Your Power:

6. Olivia Rodrigo – Good 4 U:

5. Muna – Silk Chiffon ft Phoebe Bridgers:

4. Caroline Polachek – Bunny Is a Rider:

3. Sharon Van Etten and Angel Olsen – Like I Used To:

2. Wet Leg – Chaise Longue:

1. Self Esteem – I Do This All the Time:

