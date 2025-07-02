Блог | Пять причин российской истерии и ненависти к Азербайджану
1. Усиление самостоятельной, независимой и суверенной внешней политики Азербайджана.
2. Рост влияния Турции на Южном Кавказе, укрепление союза Азербайджана и Турции, потепление отношений между Арменией и Турцией.
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3. Посилення ролі Організації тюркських держав, у якій Азербайджан посідає важливе місце. Кінець російсько-центричної моделі політики на пострадянському просторі. Сприйняття москвою єдності тюркських держав як чинника активізації тюркських етносів у самій росії .
4. Підтримка Азербайджаном територіальної цілісності України. Не визнання спроб анексії росією Криму та інших окупованих територій України. Надання Азербайджаном гуманітарної допомоги Україні.
5. Посилення ролі Азербайджану на європейському енергетичному ринку.