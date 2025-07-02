Новости из США. Среда, 2 июля 2025 года. Трамп перешел от разговоров к действиям. В пользу своего кумира путина.

Видео дня

Начиная с 20 января, дня инаугурации Трампа, приходилось повторять много раз – и на ФБ, и в телевизионных эфирах, что важно не то, что Трамп пишет в своих твитах и говорит ежедневно журналистам, изливая поток своего сознания, а что он делает.

Далее текст на языке оригинала.

Так от, останніми днями він продемонстрував, що вирішив діяти на користь свого кумира путіна.

У понеділок міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка зупиняє санкції проти низки російських банків, надаючи їм можливість фінансувати "мирні" ядерні енергетичні проєкти, зокрема реконструювати атомну електростанцію в Угорщині.

У вівторок Трамп пішов далі. Ввечері у вівторок усі провідні американські ЗМІ повідомили про рішення Пентагону зупинити постачання Україні кількох важливих видів боєприпасів та зброї, передачу яких було затверджено Джо Байденом.

Наприклад, видання Politico повідомляє, що зупинено постачання:

• Ракет-перехоплювачів для систем ПРО PATRIOT;

• Тисяч 155-мм фугасних артилерійських снарядів;

• Понад 100 керованих ракет Hellfire;

• Понад 250 ракет GMLRS для HIMARS;

• Десятків переносних зенітних ракет Stinger;

• Десятків ракет "повітря-повітря";

• Десятків гранатометів AIM.

Міністр оборони Гегсет та його заступник Колбі формально пояснили це рішення тим, що запаси відповідних зброї та боєприпасів у США впадуть нижче допустимого рівня, якщо здійснити їхню передачу Україні. Це пояснення не витримує критики, оскільки рішення про постачання Україні зброї та боєприпасів в рамках процедури PDA ухвалювалися президентом Джо Байденом з урахуванням кількості відповідних запасів на базах Пентагону та з одночасним розміщенням замовлень на виготовлення відповідної зброї та боєприпасів для відновлення цих запасів. Саме для цього й були потрібні бюджетні кошти, які виділяв на допомогу Конгрес.

Тому рішення Пентагону не має реального стосунку до запасів зброї та боєприпасів на базах, а є абсолютно політичним. І є очевидним, що це рішення продиктовано Трампом, бо в його адміністрації жодне рішення не ухвалюється без нього.

Ці новини свідчать про те, що Трамп перейшов від слів щодо російсько-української війни до дій. Його дії є діями виключно на користь його кумира путіна.

Скасування санкцій проти низки системоутворючих російських банків, хоч для початку лише для певних операцій, свідчить про формування вектору майбутніх дій. І ці "певні операції" суттєві – це ядерна енергетика, це проєкти, які принесуть путіну та його режиму нові гроші на продовження війни.

Припинення постачання Україні вкрай важливих боєприпасів, перш за все протиракет-перехоплювачів для PATRIOT, ракет для HIMARS та 155мм артилерійських снарядів є тиском Трампа на Україну з метою примусити її пристати на умови путіна, на фактичну капітуляцію, для того, щоб можна було скасувати геть усі санкції проти Росії та розвивати з путіним "бізнес-проєкти", можливості для яких, як казав сам Трамп, є "безмежними".

Ці рішення зайвий раз підкреслюють те, що було зрозуміло протягом усіх років Трампа у політиці – Україна для нього є перепоною для його "бізнес-проєктів" з путіним. І він ніколи не сприймав Україну інакше, як таку перепону.

Трампу не потрібна демократична, вільна Україна тому що він глибоко зневажає саму ідею демократії та свободи. Саме через цю зневагу до цінностей демократії та свободи він з презирством ставиться до усіх демократичних країн та їхніх лідерів.

Саме через його бажання самому стати диктатором його кумирами є путін, Сі та Кім.

Він не зміниться. Це треба розуміти. Він хоче перетворити США на авторитарну державу. І він буде робити усе можливе, щоб рухатися далі у цьому напрямку.

До кінця його президентського терміну, до кінця історії під назвою "Страх: Трамп у Білому Домі" (с) (назва книги Боба Вудворда, що вийшла у 2018 році) залишилося 1298 днів.