Найкращі образи зірок на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів. Фото

У ніч на 5 квітня відбулася 27-а церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США за заслуги в галузі кінематографу і телебачення. І хоч захід пройшов в цифровому форматі, це не завадило знаменитостям продемонструвати яскраві образи для червоної доріжки.

Американська актриса і політична активістка Керрі Вашингтон вибрала для особливого випадку елегантне вбрання з глибоким вирізом на нозі.

Австралійско-американська актриса кіно і телебачення Ніколь Кідман приміряла в довгу сукню, яка була декорована красивими квітами з бісеру.

Британська співачка і актриса Синтія Еріво позувала в ніжно-рожевому вбранні, яке вигідно підкреслило груди.

А ось канадський актор, сценарист, продюсер і режисер Ден Леві вибрав для церемонії класичний костюм молочного відтінку, доповнивши образ стильними сонцезахисними окулярами.

Американо-британо-аргентинська актриса і модель Аня Тейлор-Джой була в сукні з відкритими плечима і з спокусливим вирізом на нозі. Вона доповнила образ босоніжками на високих підборах.

Англійська актриса Емма Коррін з'явилася в брендовому вбранні, скомбінувавши його з грубими черевиками.

Американо-британська актриса театру, кіно і телебачення Джилліан Андерсон вибрала ефектну червону сукню, яка підкреслила зону декольте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США пройшла щорічна 63 церемонія нагородження музичної премії Греммі, де зірки дивували своїми яскравими "луками". Однак, червона доріжка запам'яталася і іншими дивними і досить незвичайними образами.