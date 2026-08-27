Лучше помогу ребенку, чем задоначу на убийство другого: "иноагентка" Лазарева раскрыла, почему не помогает ВСУ и что ее связывает со звездой "Квартала 95"

Российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева, которую в РФ внесли в список так называемых "иностранных агентов" из-за открытого осуждения кремлевского режима, раскрыла подробности своей волонтерской деятельности. По словам артистки, благодаря аукциону она собирает средства, которые отправляет на помощь украинским детям с прифронтовых территорий, а вот делать пожертвования в поддержку Вооруженных Сил Украины категорически отказывается, мол, не хочет спонсировать убийства.

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В интервью для проекта "И грянул Грэм" Лазарева объяснила, что для нее первоочередной задачей является дать маленьким гражданам нашей Родины шанс хотя бы короткий отрезок времени провести вдали от вражеских обстрелов. Реализовать это желание ей удается благодаря благотворительному фонду звезды "Квартала 95" Александра Пикалова.

"Я не хочу каждый день читать новости о том, сколько людей убито в Украине. Я слаба. Но когда началась война, я собрала весь свой опыт в благотворительности и придумала аукцион, чтобы собирать средства для украинского фонда. У меня есть друг, тоже участник КВН, Александр Пикалов, который очень быстро открыл фонд. И вот раз в полгода я собираю деньги и отправляю их в Украину. На эти средства во время летних и зимних каникул детей с обстреливаемых территорий вывозят туда, куда не долетает, – в Карпаты", – поделилась актриса.

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Как подчеркнула Татьяна Лазарева, многие дети из Украины уже не помнят "жизни в тишине", поэтому она хочет помочь им хотя бы немного отдохнуть. Артистка получает отчеты после каждой поездки и радуется, видя, что маленькие украинцы хотя бы на время забывают о ужасных событиях и наслаждаются путешествием.

"Раньше мне говорили: "Вы бы лучше эти деньги направили на дроны, на ВСУ, помощь фронту". Для меня важнее, что я смогу помочь какому-то ребенку сохранить память о нормальной жизни, а не то, что я потрачу средства на убийство другого ребенка. Мне это кажется очень важным. Дело не в том, что дети вырастут и поблагодарят меня. Нет. Дело в моей личной выгоде. Я не смотрю новости, потому что мне стыдно, почти не участвую в общении с украинцами, потому что я русская. Но мне важно знать, что я что-то делаю", – сказала артистка.

Напомним, что начало полномасштабной войны Татьяна Лазарева встретила в Киеве. После 24 февраля 2022 года актриса отказалась возвращаться в страну-агрессора и не скрывала: когда услышала новости о атаке БПЛА на Москву, испытала радость.

Позже Лазарева публично призвала россиян, которые проживают за рубежом, выйти на антивоенный митинг и даже потребовала предать диктатора Владимира Путина под трибунал. Разумеется, такая деятельность артистки не осталась без реакции в РФ. Сначала ее внесли в перечень "иноагентов", позже – в "список террористов и экстремистов", а в конце 2024 года вообще заочно приговорили к 6,5 годам колонии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что актриса Татьяна Лазарева вспомнила, как едва не "дала по башке" Путину во время встречи. Она подчеркнула, что никогда лично не общалась с диктатором и не имела с ним никаких встреч, однако однажды оказалась рядом с ним на сцене во время юбилейной игры КВН.

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