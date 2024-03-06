Loreen отменила концерт на фестивале российского олигарха-путиниста в Азербайджане: стало известно подробности

Двухкратная победительница Евровидения 2012-го и 2023-го года шведская исполнительница Loreen отменила свое выступление на Dream Music Fest 2024. Организатором фестиваля, который состоится в Азербайджане этим летом, стал пропутинский олигарх Эмин Агаларов.

Своим решением певица поделилась на странице Discord. Об этом сообщает Aftonbladet.

Loreen отказалась от участия еще до того, как были объявлены все артисты Dream Music Fest 2024. Как сообщалось ранее, на фестивале должны были выступить 250 участников из разных стран.

В сообщении исполнительницы говорилось, что она и ее агент в Великобритании получили новую информацию о мероприятии, ранее не известную певице. "Из-за этого я решила отменить свое выступление там еще до объявления", – написала Loreen. Звезда отказалась давать комментарии на этот счет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об участии Loreen в Dream Music Fest 2024 и организаторе фестиваля, который оказался сыном заядлого путиниста. Кроме того, в мероприятии примет участие Ани Лорак, которая спонсирует депортацию украинских детей. Детальнее – в нашем материале.

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