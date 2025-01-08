Лолите, которая насмехалась над санкциями, прилетел удар, откуда не ждала: как на этот раз оконфузилась предательница Украины

Скандальная певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево в Закарпатье, но называющая себя российской артисткой, "погорела" на санкциях СНБО. Она решила зарегистрироваться на популярной за границей платформе для знакомств Tinder, но неожиданно столкнулась с реальностью: он больше не работает в России.

Видео дня

Лолита забыла, что эта соцсеть, как и сотни других сервисов, давно попрощалась с РФ. Поэтому попытка найти любовь превратилась в ироническую пощечину от тех же санкций СНБО, над которыми она насмехалась в 2023 году. Видео с "влажными мечтами" скандалистка опубликовала в Telegram.

"Я решила заполнить анкету: женщина, застенчивая, гениальная ищет мужчину. Подойдет исключительно Мердок. Если нет – то его дети, если нет – то его внуки. Я открываю страницу в Tinder", – посягнула 61-летняя певица, на что от прохожего услышала насмешку, что этот сервис уже давно не работает в РФ. Поэтому она призвала "суженого-ряженого" зарегистрироваться в пропагандистских соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Как видим, она надеется, что на нее обратит внимание легендарный Руперт Мердок. "Холостячка" считает, что только медиамагнат может стать идеальной для нее парой.

"Все коучи рекомендуют формировать образ суженого. Кто мне может подойти? Только медиамагнат Руперт Мердок 1931 года рождения. Жаль, женат уже на молоденькой, ей лет 70, кажется", – сообщила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лолита сбежала из Москвы и показала новогодние "подарки" от россиян. Она умудрилась назвать одежду "рванью".

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