'Рвань': предательница Лолита сбежала из Москвы и показала новогодние 'подарки' от россиян

Российская певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево на Закарпатье, планирует сбежать из Москвы на неопределенный срок. Она нацелилась на отдых в тёплых краях, а отправиться туда собирается самолетом в новогоднюю ночь.

Видео дня

В своих InstaStories она поделилась видео, где показала "подарки" от российских брендов и похвасталась старым купальником. Свою новую одежду артистка, открыто говорящая о личном, умудрилась назвать рваньем.

"Я была хорошей девочкой, и потому заслужила отдых на море. Вот примеряю купальники старые. В старые влезла, но боюсь, как бы они от старости не расползлись. Вы знаете, резинки слабеют", – поделилась она сокровенным.

Не забыла Лолита похвастаться и другими "сокровищами": спортивной кофтой и наклейками от пропагандистской соцсети "ВКонтакте", брелком и кардиганом от поисковой сети "Яндекс", а также "модным" свитером от "Муз-ТВ".

"Посмотрите, какоя рвань! Вот в этой штуке замечательной я полечу", – добавила она, демонстрируя рваный "подарок" от "Муз-ТВ".

Певица завершила видео традиционным поздравлением: "Всех с наступающим!" – и оставила подписчиков думать, является ли ее "бегство" лишь праздничным отпуском, или первым шагом во избежание последствий ее скандальной деятельности.

Ранее OBOZ.UA писал, Лолита Милявская озадачила цветом своего паспорта. В свежем ролике, которым артистка поделилась в соцсетях, она отметила, что ее документ – "серпастый и молоткастый", намекая на гражданство СССР.

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