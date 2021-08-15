Лобода в Одессе рассуждала о Родине и анонсировала концерт в Киеве. Видео

Украинская исполнительница Светлана Лобода выступила с концертом в Одессе в ночном клубе "Ибица". Так, во время исполнения песен знаменитость много общалась со сцены и заявила, что планирует дать концерт в следующем году в Киеве.

Как сообщает журналист OBOZREVATEL, во время концерта в Одессе Лобода также порассуждала о Родине, признавшись в том, что "рано или поздно приходит понимание, даже если порою мы заблуждаемся" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Певица акцентировала внимание на том, что она родилась в Украине, и здесь живут ее близкие и родные, поэтому для нее украинская публика очень дорогая.

Видео дня

"Публика, которая для меня очень дорогая, ценная и важная. Потому что в этой стране, в Украине, я родилась, здесь живут мои родители, семья, близкие люди, и каждый раз, выступая в разных странах, я хочу, чтобы мной гордились и думали: "какая красавица, а ведь она наша". Рано или поздно, уверена, что понимание к нам приходит, даже если порою мы иногда заблуждаемся. Все равно истинна обязательно будет видна. Я очень хочу, чтобы с сегодняшнего дня многое поменялось. Но дальше будет еще лучше и сплоченнее", – говорила со сцены знаменитость.

На концерте Лободы в Одессе были замечены такие знаменитости, как Полина Нени, Алина Харечко, Алексей Дивеев-Церковный, Михаил Лабковский, Бичолла Тетрадзе и другие.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины.

8 марта Лобода победила в отборочном конкурсе "Евровидение-2009" и заслужила право представлять Украину в финальной части. 18 марта презентовала клип Be My Valentine (Anti-crisis girl!).

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