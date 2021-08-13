Лобода объяснила, почему пять лет не выпускала песен на украинском: пришло время. Эксклюзив

Украинская исполнительница Светлана Лобода 13 августа презентовала клип на сингл под названием Vogue. Она объяснила, что пять не выпускала песен на украинском языке, потому что не могла найти подходящий материал.

Подробнее об этом артистка рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL. Она уточнила, что несколько лет ждала, когда в ее руки наконец попадет "нужная" композиция (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я подумала, что пришло время для этой песни – уникальной, необычной для меня видеоработы. Песни – это творчество. И для того чтобы песня сложилась, ее нужно написать, создать, почувствовать. Многое зависит от автора. Кроме того, песня должна попасть мне в руки. И подходить мне. И вот сейчас, мне кажется, что это то, что я искала!" – сказала Светлана.

Видео дня

Певица в клипе появляется в образе неопытной модели. В процессе главной героине удается раскрыться и посмотреть на себя с абсолютно новой стороны.

Также известно, что режиссером проекта выступил INDY HAIT. По словам исполнительницы, с ним она познакомилась пару лет назад и хотела попробовать создать вместе что-то действительно особенное.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины.

8 марта Лобода победила в отборочном конкурсе "Евровидение-2009" и заслужила право представлять Украину в финальной части. 18 марта презентовала клип Be My Valentine (Anti-crisis girl!).

В 2019 году стала одним из наставников шоу "Голос. Дети" на Первом канале. После скандала с результатами голосования продюсер певицы объявила о завершении работы в проекте.

В 2021 году стало известно, что Светлана Лобода вернется в проект "Голос. Дети" в качестве наставника в восьмом сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода, которая длительное время находилась в России, заявила, что последние два года она живет с семьей в Европе. Знаменитость купила дом на побережье моря. По словам артистки, она чувствует себя хорошо в новой стране, поскольку большинство соседей там не знают о ее звездном статусе