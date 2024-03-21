Лилию Ребрик выписали из роддома: ее пришли поздравить родные и коллеги. Фото

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, на днях ставшая мамой третьего ребенка, выписалась из роддома. Ее с мужем-хореографом Андреем Диким прошли поздравить немало близких и колеги, среди которых можно заметить Анатолия Анатолича.

Многодетной матери вручили красивые букеты, а она поблагодарила медперсонал и обратилась к новорожденной Адель. Уютные семейные фото появились в Instagram звезды.

Накануне третья дочь супругов провела первую ночь в своей кроватке. Дома ее радостно встречали две старшие сестры Диана 2012 года рождения и Полина – 2018-го.

"Вчера был такой эмоциональный день: тебя встречали с весенними цветами, с улыбками, смехом. Тебе желали счастья и мира, а нам – терпения. И я уверена, все обязательно сбудется, ведь мы теперь – большая, дружная команда", – написала Лилия Ребрик.

В комментариях семью поздравили с пополнением и пожелали девочке счастливой жизни, хотя нашлись и критики. Вопросы у некоторых подписчиков вызвало имя третьей дочери звезд – Аделина. У ведущей поинтересовались: "Разве нет красивого украинского имени?"

На это она с сарказмом ответила: "Прошу прощения. Забыла с вами посоветоваться".

К слову, лицо малышки Лилия Ребрик до сих пор не показала, хотя кадров из роддома сделала немало. Напомним, Адель родилась 15 марта в 18:51. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см.

В интервью OBOZ.UA ведущая рассказала, почему с войной оставила квартиру в Киеве, как относится к неожиданным, а порой совсем неуместным комментариям поклонников и когда планирует вселиться в дом, который купила с мужем до вторжения РФ.

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