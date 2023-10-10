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Лилия Ребрик в третий раз станет мамой: 42-летняя ведущая рассказала подробности и показала трогательные фото

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
483
Лилия Ребрик в третий раз станет мамой: 42-летняя ведущая рассказала подробности и показала трогательные фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила, что она носит под сердцем малыша. Семья Ребрик и танцовщика Андрея Дикого ждет третьего ребенка.

Об этом ведущая сообщила в своем Instagram. У актрисы сейчас две дочери – 11-летняя Диана и 5-летняя Полина.

Лилия Ребрик в третий раз станет мамой: 42-летняя ведущая рассказала подробности и показала трогательные фото

"Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем – жизнь. Новую жизнь", – написала под постом Лилия Ребрик. На фото она в нюдовом платье, подчеркивающем округлый животик, позирует вместе со своей семьей в столичном парке "Наталка".

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Лилия Ребрик в третий раз станет мамой: 42-летняя ведущая рассказала подробности и показала трогательные фото

Журналу Vivа актриса рассказала, что о беременности узнала летом, находясь в Черновцах. Муж купил тест на беременность, который впоследствии показал две полоски. Супруги сияли от счастья и сразу рассказали радостную новость своим родным. Дочери Диана и Полина очень обрадовались, что у них теперь будет братик или сестричка. Младшая называет ребеночка "пузожителем", смеется ведущая.

Лилия Ребрик в третий раз станет мамой: 42-летняя ведущая рассказала подробности и показала трогательные фото

"Такие новости дают почву под ногами, помогают ощущать жизнь, жить ее!", – делится Лилия Ребрик и говорит, что счастья много не бывает. Актриса чувствует себя энергичной и полной сил, что можно увидеть и на фотографиях.

Лилия Ребрик в третий раз станет мамой: 42-летняя ведущая рассказала подробности и показала трогательные фото

Пол будущего ребенка супруги еще не знают. Телеведущая говорит, что на этот раз интуиция ничего не подсказывает, хотя до этого она четко чувствовала появление дочерей. Рожать Ребрик собирается в Украине и желает, чтобы война как можно быстрее закончилась. "Но действительно самое главное – чтобы ребенок был здоров, чтобы наконец закончилась эта проклятая война, чтобы мы ощутили покой на родной земле и продолжили строить счастливые семьи", – говорит она.

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