Лилия Ребрик в третий раз станет мамой: 42-летняя ведущая рассказала подробности и показала трогательные фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила, что она носит под сердцем малыша. Семья Ребрик и танцовщика Андрея Дикого ждет третьего ребенка.

Об этом ведущая сообщила в своем Instagram. У актрисы сейчас две дочери – 11-летняя Диана и 5-летняя Полина.

"Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем – жизнь. Новую жизнь", – написала под постом Лилия Ребрик. На фото она в нюдовом платье, подчеркивающем округлый животик, позирует вместе со своей семьей в столичном парке "Наталка".

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Журналу Vivа актриса рассказала, что о беременности узнала летом, находясь в Черновцах. Муж купил тест на беременность, который впоследствии показал две полоски. Супруги сияли от счастья и сразу рассказали радостную новость своим родным. Дочери Диана и Полина очень обрадовались, что у них теперь будет братик или сестричка. Младшая называет ребеночка "пузожителем", смеется ведущая.

"Такие новости дают почву под ногами, помогают ощущать жизнь, жить ее!", – делится Лилия Ребрик и говорит, что счастья много не бывает. Актриса чувствует себя энергичной и полной сил, что можно увидеть и на фотографиях.

Пол будущего ребенка супруги еще не знают. Телеведущая говорит, что на этот раз интуиция ничего не подсказывает, хотя до этого она четко чувствовала появление дочерей. Рожать Ребрик собирается в Украине и желает, чтобы война как можно быстрее закончилась. "Но действительно самое главное – чтобы ребенок был здоров, чтобы наконец закончилась эта проклятая война, чтобы мы ощутили покой на родной земле и продолжили строить счастливые семьи", – говорит она.

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