Лидер популярной украинской группы разводится с женой после 7 лет отношений

Солист популярной украинской группы "Фиолет" Сергей Мартынюк заявил, что разводится с женой после 7 лет отношений (в браке 5 лет). Он уточнил что в какой-то момент " люди начинают смотреть на жизнь с разных ракурсов" и каждый выбирает свой путь.

Подробнее об этом музыкант рассказал в своем блоге в Instagram. Кроме того, новая песня коллектива под названием "Совсем не больно", посвящена именно этой теме. Сергей добавил, что композиция стала своеобразной эпитафией его брака (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Бывает, что люди начинают смотреть на жизнь с разных ракурсов и понимают, что время двигаться каждому своим путем. Трудно сказать, когда именно это произошло, все шло само собой и имело накопительный характер", – объяснил детальнее Мартынюк.

Видео дня

Известно также, что сейчас экс-возлюбленные не поддерживают общение. Однако певец заявил, что они не держат друг на друга зла.

Коротко о знаменитости:

Сергей Мартынюк – украинский музыкант, писатель, лидер рок-группы "Фиолет" и сопутствующих сайд-проектов (Kolos & Brothers), общественный деятель, арт-директор фестиваля Бандерштат.

В 2009-м вместе с Андреем Олексюком создал музыкальную группу "Фиолет" – одну из самых популярных молодых поп-рок коллективов страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Ирина Билык призналась, что чувствует после развода с экс-возлюбленным Асланом Ахмадовым, с которым была в браке 8 лет. Артистка отметила, что сейчас она называет себя "независимой".