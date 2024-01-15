Либо беременеть, либо 'поджарить мозги'. Екатерина Тышкевич озвучила, как планирует бороться с неизлечимой болезнью

Популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре 10 дней провела в реанимации, из которых три – в коме, продолжает бороться с неизлечимой болезнью, проявляющейся нестерпимыми головными болями. Многие фаны и даже некоторые специалисты рекомендовали звезде забеременеть, дескать, во время беременности гормоны смогут стабилизироваться. Да и сама Екатерина, как и ее муж-актер Валентин Томусяк, мечтает о первенце. Впрочем, понимает, насколько это рискованно.

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Сейчас артистке приходится принимать сильные препараты, в частности антидепрессанты, чтобы хоть как-то унимать нестерпимую хроническую боль. Тышкевич понимает, что при беременности не сможет этого делать, потому что не хочет вредить ребенку. Справится ли она с постоянными мигренями без лекарств – неизвестно. Своими мыслями знаменитость поделилась в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

"Мы очень давно уже хотим ребенка. Но потому, что я постоянно сижу на препаратах, мы этого не делаем. И некоторые специалисты считают, что это действительно шанс на выздоровление. Но в процентах – это 20%, что сработает, а 80% – ухудшит ситуацию. Потому что мы не вычеркиваем еще и послеродовую депрессию. Вообще, ментальное состояние у многих женщин ухудшается. То есть это рискованно", – отметила Екатерина.

Другой путь, который рассматривает актриса как шанс своего потенциального выздоровления – это электрошоковая терапия. Впрочем, этот метод еще более рискованный, поэтому Тышкевич приходится только терпеть и надеяться на появление альтернативных вариантов.

"На самом деле у меня два выхода: или электрошоковая терапия. Это тогда можно получиться умственно отсталой или вообще не разговаривать. То есть это, грубо говоря, "поджарить мозги". Я оставляю это на крайний вариант. Или попытаться забеременеть. А если нет? А мне уже нельзя будет принимать то, чем я хоть немного подавляю мигрени. То есть я буду вредить ребенку, а я так не смогу", – поделилась мыслями Тышкевич.

Напомним, на днях Екатерина выяснила, что сепсис у нее вызвал стафилококк. Он попал в кровь звезды из-за плохо обработанной кожи во время установки катетера в психбольнице, куда артистка легла добровольно. Рука Екатерины сильно отекла и мучительно болела, а еще вызвала высокую температуру, которую не могли сбить несколько дней. Тышкевич впервые показала, как выглядела ее рука. Кадры шокировали фанатов.

Как писал OBOZ.UA, о болезни Кати Тышкевич стало известно летом 2022 года. Актриса призналась в Instagram, что уже восемь лет борется с загадочной болезнью – нестерпимыми головными болями. Актриса планировала обследование в Дании. Деньги собрали неравнодушные украинцы, и Катя должна была ехать за границу. Однако получила сообщение от врачей, что в ближайшее время ее не могут принять, потому что очень большая очередь на такое обследование.

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