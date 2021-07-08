Леся Никитюк в мокрой рубашке и венке отгуляла Ивана Купала. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала пикантный образ. Она появилась в белой рубашке, стоя в речке.

Соответствующее фото ведущая опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Под постом многие оставили комплименты.

Никитюк позировала на камеру в длинной белой рубашке свободного кроя с вышивкой на рукавах. Также на голову она надела венок из цветов в честь праздника Ивана Купала. Кроме того, ведущая дополнила лук украшениями в виде ожерелья и браслета.

"Волшебный вечер с друзьями", – коротко подписала кадр телезвезда.

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Пользователям сети очень понравился лук ведущей. Многие оставили под публикацией приятные комментарии.

"Боже, какая красота", "Красотка", "Хорошее платье", "Шикарно", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.