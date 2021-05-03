Никитюк в коротком топе похвасталась стройной фигурой. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.

Соответствующие фото Никитюк опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре звезда позировала в коротком черном топе и обтягивающих брюках, которые подчеркнули стройные ноги артистки. Дополнила свой образ ведущая мини-сумочкой и классическими лодочками на каблуке.

"Леся Ивановна..."всегда на высоте", – подписала снимки на балконе высокоэтажного дома Никитюк.

Пользователи сети оценили новые сексуальные фото Никитюк .Они засыпали звезду комплиментами и отметили, что она выглядит великолепно.

"Супер красотка, богиня", "Какая же вы красивая", "Красавица, так держать", "Прикольный костюмчик", – писали поклонники под кадрами.

Напомним, Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1. В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?" Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк назвала причину, почему не стала новой "Холостячкой". Артистка решила ответить на этот вопрос с юмором в Instagram-stories.