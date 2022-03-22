Леся Никитюк рассказала о важной роли Зеленского в ее жизни и почему верит в победу Украины

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с начала вторжения России занимается волонтерством, безоговорочно верит в победу Украины, поскольку наш народ сильный и несокрушимый. Она отметила, что не сомневается в порядочности президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Никитюк рассказала в интервью "Униан". Звезда телевидения подчеркнула, что весь мир верит в победу Украины.

"Я всегда знала, что украинский народ очень сильный, с несокрушимым духом. А эта ситуация показала, что даже у украинских женщин есть "яйца". Они готовят, помогают и защищают. Поверьте, никто не сомневается в победе Украины. Просто не хочется жертв, тяжело терять наших воинов, наших людей", – поддержала украинцев Никитюк.

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Телеведущая упомянула также, какую роль сыграл Зеленский в становлении ее карьеры: "Все то, чем я сейчас занимаюсь, все выходило из рук Зеленского". Она подчеркнула, что никогда не сомневалась в его честности и силе. "Владимир Александрович – это человек с большой буквы. На нем сейчас очень много ответственности, все люди его поддерживают", – сказала в интервью Никитюк.

Звезда телевидения привела доводы, почему Украина победит эту войну. Селебрити со всего мира делают все, что могут для украинцев. Например, Дэвид Бекхэм подарил врачу из Украины свой Instagram, Мила Кунис с мужем собрала 35 миллионов долларов, а Бенедикт Камбербэтч предложил убежище украинским семьям.

"По капле мы создадим огромное цунами, которое способно совершить чудо, а мы в свою очередь сможем и накормить, и обогреть, и помочь всем нашим людям – военным, переселенцам, детям. Эта волна способна просто накрыть и выжить из Украины всю ту нечисть, которая сейчас ворвалась на нашу землю", – написала Никитюк.

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