Никитюк назвала самое отвратительное блюдо в своей жизни и заматерилась. Фото

Украинская шоувумен Леся Никитюк, экс-ведущая шоу о путешествиях "Орел и решка", назвала самое ужасное блюдо, которое ей пришлось попробовать за свою карьеру. Это традиционный японский продукт натто из сброженных соевых бобов.

Звезда призналась, что ее желудок не смог выдержать такого испытания. Никитюк не сдерживала эмоций, вспоминая свои впечатления, и даже заматерилась. Историю телеведущая опубликовала на официальной странице в Instagram в формате сторис (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

О самой отвратительной еде знаменитость вспомнила после инцидента, когда в тыквенном супе-пюре ей попался кусок стекла. Такое блюдо Никитюк привезли из одного из киевских ресторанов.

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"После этого супчика... я вспомнила все самые ужасные блюда в моем "рабочем прошлом". Потому что в реальной жизни я бы такое никогда не съела", – написала украинка.

Она рассказала, что натто попробовала в Японии. "Это уникальный продукт, полученный в результате ферментации при помощи особенной бактерии соевых бобов", – пояснила Никитюк.

У натто специфичный запах и сладко-соленым вкус с горчинкой, а также липкая, тягучая консистенция. Кроме того, утверждается, что он обладает многими полезными свойствами.

Впечатления звезда описала очень эмоционально, так как натто вызвало у нее рвоту.

"Блевала дальше, чем видела. Ленты пускала не только ртом, но и носом. Запомнила это блюдо на всю жизнь, б**дь!" – написала Никитюк.

Коротко о звезде:

Леся Никитюк – 34-летняя украинская телеведущая и блогерша. Родом из города Хмельницкий.

В 2012 году стала ведущей телепередачи "Орел и решка", после чего получила широкую известность.

В феврале 2018-го стала новой ведущей развлекательной телепрограммы "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2017 году выиграла премию "Самой успешной женщины года" в категории "Телеведущая года". А в 2018-м – премию "Cosmopolitan Awards" в категории "Ведущая года".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Никитюк показала, как разрыдалась во время встречи со своим псом Рафиком после долгой разлуки. Звезда назвала домашнее животное своим другом.