Никитюк показала, как разрыдалась на встрече с другом. Видео

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала видео встречи со своим псом Рафиком после долгой разлуки. Звезда назвала домашнее животное своим другом и призналась, что расплакалась.

Соответствующие кадры знаменитость обнародовала в формате сторис в своем Instagram-аккаунте. "Сейчас будет встреча с другом. Разлука в 60 дней была невыносимой", – написала украинка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она показала ролик, снятый дома у родителей, на котором запечатлена эмоциональная реакция собачки на ее появление.

Никитюк в темных очках держала на руках племянницу, а Рафик прыгал и "целовал" хозяйку в лицо.

Видео дня

"Разрыдалась", – прокомментировала кадры 34-летняя знаменитость. Позже в сторис она показала, как после ужина пес сидел под столом, а она делала ему "массаж" деревянной расческой.

Коротко о звезде:

Украинская телеведущая Леся Ивановна Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком.

Широкую известность она получила благодаря телепередачам "Орел и решка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?", "Леся ЗдЭся" и др.

В 2017 году выиграла премию "Самой успешной женщины года" в категории "Телеведущая года". А в 2018-м – премию "Cosmopolitan Awards" в категории "Ведущая года".

О личной жизни Никитюк делиться подробностями не спешит. Известно, что в 2017-м она собиралась выйти замуж за своего соседа по лестничной клетке, но свадьба так и не состоялась и пара разошлась.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк показала свои неудачные образы. Красавица рассказала, что в начале карьеры сама делала себе макияж и прически на важные съемки.