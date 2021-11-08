Лесе Никитюк в ресторане Киева в блюде попался кусок стекла

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк пригрозила владельцам киевского ресторана из-за неприятного инцидента, который произошел с ней за обедом. Звезда обнаружила кусочек стекла в заказанном супе.

Первое блюдо с "сюрпризом" экс-ведущей "Орла и Режки" подали в заведении "Шампанела", рассказала автор гневного отклика на своей странице в Instagram. Никитюк заявила, что сама "наведет порядок" с персоналом, который едва не накормил ее стеклом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ведущая зашла пообедать в заведение, потому что оно находится недалеко от ее дома. Леся заказала тыквенный суп, в котором и нашла стекло.

Видео дня

"Вы думаете, что это бриллиант? Нет. Это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторанчике", – подписала находку автор.

Неизвестно, как отреагировал персонал, однако инцидент не был улажен. Об этом можно сделать выводы из видео, которое записала артистка уже дома.

"Я, конечно, не ревизор, но обращаюсь к владельцам заведения, которое находится у меня возле дома. Наведите порядок или я приду и наведу его сама", – пригрозила Никитюк.

Кратко о звезде:

Леся Никитюк – украинская телеведущая и блогерша. Родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. В 2012 году Никитюк стала ведущей телепередачи о путешествиях "Орел и решка". В феврале 2018 года стала новой ведущей развлекательной телепрограммы "Кто сверху?" на "Новом канале".

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