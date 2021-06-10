Лещенко назвал российский шоу-бизнес "мерзостью" после скандала Киркорова и Крапивиной

Известный певец Лев Лещенко назвал российский шоу-бизнес "кунсткамерой, где собраны недоразвитые эмбрионы" и "мерзостью". Такое заявление знаменитость сделал на фоне скандала Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной после премии МУЗ-ТВ.

Артист также признался, что ранее никогда не осуждал своих коллег, но сейчас не смог удержаться, так как многие артисты начали "работать на скандал". Об этом он сообщил в интервью изданию "РЕН-ТВ".

"Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног. Мне напоминает это кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости. Что это такое? Это тиктокеры, блогеры, хайповые артисты, которые работают на скандал. Для того, чтобы поскандалить, нужна вседозволенность и всякого рода такая мерзость. Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодевания трансгендерные", – отметил он.

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Также Лещенко добавил, что подобные премии являются отражением того, что происходит на самом деле в российском шоу-бизнесе.

"Сегодня творится какая-то вакханалия. Самая настоящая. Ведь искусство, особенно масс-искусство, культура – это отражение всех процессов, которые происходят у нас в обществе. Я хочу, чтобы мы подумали о будущем поколении, наших согражданах, о нашей молодежи, о наших детях", – заключил артист.

Нателла Крапивина раскритиковала появление Киркорова и блогера Давы Манукяна в образе молодоженов на премии телеканала МУЗ-ТВ. В комментариях под фото артистов она написала, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Киркоров резко отреагировал на слова Крапивиной:

"Лунатики, кто, вы все такие и откуда, с*ка, взялись? Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий... Девочки, где вы учились, я преподавал. Расчленить меня на шашлыки? Это оскорбление и угрозы в соцсетях, Нателла? Я всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках", – отметил артист.

Также Киркоров опубликовал фото с выступления Светланы Лободы на премии МУЗ-ТВ, сравнив его с номером американской певицы Бейонсе. Он обвинил команду артистки в плагиате.

Спустя час после обращения Киркорова Крапивина опубликовала пост в Instagram, что она больше не работает со Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

Позже Нателла, комментируя скандал с Филиппом заявила, что ее резкое высказывание было направлено не против геев, а адресовано "бесталанным паразитам", которых артист приводит в шоу-бизнес. По словам женщины, таким образом он пропагандирует "моральных уродов и извращенцев", которые готовы на все ради 15 минут славы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее многие звезды отреагировали на скандал Киркорова и Крапивиной. Так, рэпер Джиган встал на сторону певца и назвал украинского продюсера "крысой". Поддержать Филиппа Бедросовича решила и певица Оля Полякова.