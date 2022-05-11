Лепс, который из-за санкций потерял $20 миллионов, приехал на Донбасс

Российский певец Григорий Лепс, поддерживающий войну в Украине и потерявший 20 миллионов долларов в зарубежных банках, приехал на оккупированную территорию Донбасса. По его словам, он хочет поддержать раненых бойцов и отвлечь их от тяжелых будней.

"Пацаны. Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечем их от этих тяжелых будней", – сказал Лепс в видео, опубликованном на его странице в Instagram, добавив подпись "мы на Донбассе!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Российский певец отметил, что будет желать бойцам счастья и подарит свои пластинки.

"Зайдем в госпитали, посетим ребят, раненых детей, бойцов. Пожелаем им счастья, подарим пластинки, раздадим деньги", – добавил он.

Видео дня

Напомним, что Григорий Лепс был одним из участников концерта в поддержку геноцида в Украине, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. На нем появились только те знаменитости, которые активно пропагандируют убийства, пытки, оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Также он принял участие в пропагандистском мероприятии под лозунгами "Vерим и ждем" и "МыZaMир".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лепс потерял 20 миллионов долларов своих активов в зарубежных банках. Деньги заблокировали из-за санкций в России. Певцу также отказали в предоставлении визы США и Великобритании.