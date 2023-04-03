Легендарная группа Scorpions планирует дать ''концерт мира'' на Майдане Независимости в Киеве: когда это произойдет

Легендарная немецкая рок-группа Scorpions отправляется в мировое турне. Фронтмен коллектива Клаус Майне уверяет, что музыканты уже точно никогда не поедут в Россию, которая ведет разрушительную и кровопролитную войну в Украине. А вот концерт в Киеве в планах у рокеров есть.

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По словам солиста, "скорпионы" хотят устроить шоу на Майдане Независимости, которое получит название "концерт мира". Поездку в столицу Украины легенды рока планируют уже после окончания полномасштабной войны. Об этом Майне рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Kurier.

"Я не думаю, что мы снова будем выступать в России. Не в обозримом будущем. Это печально. Но вы должны сделать свои собственные выводы из реальности... Мои мысли с Украиной. Когда война закончится, мы надеемся, что у нас будет "концерт мира" на Майдане в Киеве", – поделился лидер группы.

Он также признался, что его, как и многих европейцев, пугают перспективы эскалации войны, в частности и применение ядерного оружия. Однако Майне подчеркивает, что это никак не должно сказываться на поддержке и всевозможной помощи Украине, которая прямо сейчас борется за демократию и другие ценности всего цивилизованного мира.

"Мы все боимся эскалации войны. Но это не должно подталкивать нас к ослаблению поддержки Украины. Потому что то, что будет дальше, может быть хуже, чем то, что есть сейчас", – прокомментировал рокер.

Напомним, ранее группа Scorpions во время выступления в Лас-Вегасе спела хит Winds of Change, заменив в нем строчку о Москве на фразу об Украине. Так артисты выразили нашему государству свою поддержку. Больше 30-ти лет они пели культовую композицию в оригинале, но после 24 февраля 2022 года не смогли игнорировать российскую агрессию.

Позже Клаус Майне рассказал, что изменил строчку о Москве в Winds of Change, потому что не хочет романтизировать Россию во время террористической войны.

Раньше OBOZREVATEL писал, что на концерте Scorpions в Кракове, Польша, фанаты развернули огромный флаг Украины. Посмотреть видео с выступления – можно в нашем материале.

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