Нападающий американского клуба "Интер Майями" Лионель Месси, который 8 раз был обладателем самой престижной индивидуальной футбольной награды "Золотой мяч", сделал совместное фото с российским "певцом года" Jony. Кадром с легендой футбола артист, предавший украинских фанатов, похвастался в своем блоге.

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Встреча, очевидно, состоялась в Саудовской Аравии, если верить геометке. В комментариях тысячи фанатов звезд стали называть их "легендами", но никто не упомянул о диаметрально противоположных позициях Месси и Jony по отношению к войне.

Так, футболист с другими коллегами по "Интеру" сопереживают украинцам, которые продолжают противостоять российской агрессии. Легендарные футболисты следят за происходящим в нашей стране, а недавно стало известно, что Месси передал подарок "железному" генералу Валерию Залужному.

В то же время Jony, которого признали "певцом года" в России, игнорирует геноцид украинцев, много лет являвшихся его преданными поклонниками.

До 2022 года певец родом из Азербайджана не стыдился петь украинские песни. К примеру, композицию "Океана Ельзи" – "Обійми мене".

Молчаливая поддержка войны стала ударом для многих фанатов певца, которые могли бы продолжать восхищаться им, если бы Jony отрекся от России, осудил войну и вернулся на родину.

Однако он не помог украинцам, хотя каждый год ездил с гастролями по Киеву, Одессе, Днепру и другим городам, собирая полные залы.

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