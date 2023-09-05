Защитник сборной Украины рассказал, что говорит Месси о войне в Украине

Звезды американского "Интера" из Майами Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и другие сопереживают украинцам, которые продолжают противостоять российской агрессии. Легендарные футболисты следят за тем, что происходит в нашей стране.

Видео дня

Об этом в интервью Telegram-каналу УПЛ ТБ рассказал защитник сборной Украины Сергей Кривцов, который защищает цвета "Интера". "Они в курсе ситуации. О деталях не спрашивали, но всем обо всем известно, сочувствуют и поддерживают. К сожалению для меня, на английском общается только Бускетс. Знаю, что Жорди и Лео уже ее учат", – сказал футболист.

Он также добавил, что с большим удовольствием прибыл в национальную команду для участия в отборочных матчах Евро-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября).

"Я всегда рад представлять свою страну на международной арене, тем более в столь тяжелое время. К тому же это позволит мне увидеть своих друзей и товарищей, ведь сейчас мы очень далеко друг от друга", – отметил Сергей.

Ранее стало известно, что полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко получил травму и не поможет сборной Украины в сентябрьских матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук переходит в европейскую команду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!