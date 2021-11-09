5 процедур, которые нельзя делать во время месячных: в чем опасность

Неожиданная менструация часто вносит коррективы в планы из-за острой боли или плохого самочувствия. Однако не только дискомфорт внизу живота является признаком того, что бьюти-процедуры следует отменить.

Иногда перенести поход к косметологу или мастеру маникюра следует по другим причинам. OBOZREVATEL собрал пять процедур, которые каждый месяц делают женщины для своей красоты, и объяснил, почему от них нужно отказаться в "красные дни".

Считается, что хороший маникюр должен продержаться 4-5 недель, однако менструация может повлиять на устойчивость покрытия. Во время месячных изменяется гормональный фон, который нередко приводит к ломкости и отслоениям на ногтях.

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Во время процесса "вбивания" краски в кожу, большинство людей испытывают боль в пораженной области. Болевые ощущения усиливаются во время менструации, поэтому процедура покажется еще более неприятной. К тому же, изменение гормонального фона может замедлить заживление корочки после процедуры перманентного макияжа.

"Красные дни" сопровождаются повышенной кровоточивостью и небольшими изменениями состава и свойств крови, поэтому на месте любого укола может образоваться синяк. Такое повреждение не только некрасиво смотрится, но и характеризуется болью на месте инъекции.

Неважно, какая именно процедура массажа запланирована, он в любом случае способствует приливу крови, поэтому непременно усилит неприятные ощущения. С особой осторожностью нужно относиться к прецедурам, затрагивающим область таза и живота.

Кроме обостренных болевых ощущений, процедура удаления волос сопровождается образованием гематом. Это происходит из-за увеличения сосудов на фоне притока крови. После обработки чувствительных зон, особенно агрессивными методами биоэпиляции, на теле могут остаться кровоподтеки.

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