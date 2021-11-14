5 приемов звездных визажистов, которые помогут сделать безупречный макияж

Все девушки мечтают научиться делать макияж, как у звезд на светских раутах. Но в чем же секрет знаменитостей, которые на красных дорожках никогда не выглядят уставшими, а их кожа – без единого недостатка?

Известные визажисты часто делятся лайфхаками, как сделать грим, достойный суперзвезды. С помощью косметических средств можно скорректировать овал лица, зрительно увеличить глаза, раскрыть взгляд и даже визуально сбросить несколько лет.

OBOZREVATEL рассказывает о 5 секретах, которые помогут выглядеть свежо и молодо независимо от возраста.

Усталый взгляд

Видео дня

Визажист Слава Чайка делает макияжи украинским знаменитостям. Его фишка в том, что он закрашивает слизистую глаза на нижнем веке. Это нужно для того, чтобы сделать взгляд более выразительным и ярким. Обычно для прорисовки пространства между ресницами используют темный карандаш. Не нужно выбирать черную подводку и тени, лучше отдать предпочтение темно-коричневым оттенкам, которые будут выглядеть более стильно и не так мрачно.

Темные круги под глазами

Темные круги под глазами могут испортить любой макияж и образ. Чтобы избавиться от синяков, визажист Гоар Аветисян рекомендует своим фолловерам использовать плотный консилер персикового цвета. В этом случае не придется наносить тональный крем в несколько слоев. Известно, что такая ошибка приводит к забиванию пор, особенно, в зоне под глазами.

Тусклая кожа

Визажист Шеннон Пеццетта рассказала, как выглядеть молодо и свежо с помощью макияжа. Советы опубликовало издание Who What Wear. Стилистка заверила, что тяжелый матовый тон "поглощает" свежесть и сияние кожи. Шеннон работает со многими знаменитостями разных возрастов. Мастерица добавляет хайлайтер естественного оттенка и тщательно увлажняет лицо.

Эффект маски на лице

Звездная украинская визажист Тина Антоненко делает макияж Светлане Лободе, Наде Дорофеевой и другим звездам. В арсенале ее косметики обязательным предметом являются румяна, которые придают коже здоровый и сияющий оттенок. Девушки часто допускают ошибку, когда наносят только тональный крем без контуринга и румян. Из-за этого лицо становится неестественного цвета и выглядит тускло, как будто с эффектом маски.

Редкие и прямые ресницы

Известная британская визажист Келли Коултер рассказала для издания Women's Health, что нужно делать, чтобы взгляд был открытым и свежим. Сделать глаза более широкими можно с помощью специальной завивки. Все мировые знаменитости подкручивают ресницы перед выходом на красную дорожку. Именно благодаря этому у них такой манящий взгляд.

Ранее OBOZREVATEL показывал: