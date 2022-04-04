Латынина предложила создать из противников Путина отдельную страну – 'электронную Россию'

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина предложила создать саморегулирующуюся сеть "электронная Россия", куда попадут бежавшие из РФ гражданы или те, кто выступил против войны в Украине. По задумке, таким образом, мировое сообщество сможет проверить каждого россиянина на предмет связей с Кремлем и решить, стоит ли его бойкотировать.

Всего журналистка назвала 3 причины, по которым "электорнная Россия" имеет право на жизнь. С полным текстом идеи можно ознакомиться на ее Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Латынина заявила, что европейские страны, банки и визовые центры своими санкциями "перекрывают кислород" сбежавшим из страны противникам президента РФ Путина, которые не захотели быть участниками его кровавой политики.

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По мнению писательницы, наказания заслуживают только те люди, которые наживались у власти или приложили усилия для начала войны в Украине. Блокирование карт и запрет на выдачу виз Юлия Леонидовна считает стремлением Запада создать иллюзию поддержки, продолжая платить диктатору за газ и нефть.

Решение этого вопроса журналистка видит в создании электронной сети "e-Russia", объединяющей в себе "сотни тысяч" несогласных с путинским режимом россиян.

"У e-Russia будет возможность проверить, – кто такой тот человек, у которого заблокирован счет. Вы, банки, говорите, "нам не хватает времени и ресурсов"? Ок, мы проверим. Мы выстроим электронную систему референций, социальных кредитов и т.д." – назвала Латынина первую, по ее мнению, практическую причину.

Кроме этого, она подчеркнула, что противники Путина – лучшая часть россиян, изъяв которую, можно ударить по экономике РФ сильнее, чем это сделают "закрытые порты или эмбарго на нефть".

"А вот третья причина – она стратегическая и либертарианская. Наша e-Russia будет функционировать только при одном условии – если, как виртуальное государство, оно будет давать своим гражданам больше, чем возьмет. Это будет идеальная саморегулирующаяся страна", – говорится в сообщении .

Сама Латынина считает, что противники путинского режима должны начать новую жизнь "со свободной Россией, с е-резидентством, как в Эстонии, и е-паспортами".

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Леонидовна поставила Путину риторический вопрос, касающийся многострадального Мариуполя. Глава Кремля уверяет, что собирается "спасать" россиян в Украине, однако противоречит себе, создав геноцид.

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