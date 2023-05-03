Алла Пугачева срочно вернулась в Россию: в чем причина

Известная российская певица Алла Пугачева, которая уже больше года проживает с детьми заграницей, поскольку ее супруг, шоумен и юморист Максим Галкин открыто осуждает войну и путинский режим, неожиданно вернулась в Россию. Примадонна срочно прибыла в Москву без детей и мужа.

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Об этом сообщает ряд пропагандистских СМИ. Источники пишут, что артистка прилетела в страну-террористку из-за смерти своего близкого друга – известного модельера Валентина Юдашкина, которого не стало 2 мая в возрасте 59-ти лет.

Пугачева прилетела в Москву частным рейсом. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово.

Известно, что прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище, однако помощница звезды Елена Чупракова не подтвердила, что примадонна будет на нем присутствовать.

Церемония прощания будет открытой, но "пустят не всех". Чупракова заверила, что "пока не спрашивала" Пугачеву о ее планах.

Где остановилась примадонна – неизвестно. Пропагандисты пишут, что она, вероятно, сразу поехала к семье покойного модельера, чтобы поддержать их. Незадолго до смерти Юдашкин приезжал в Израиль со своей женой. Там у него живет мать. Во время этого визита он также встретился с Пугачевой и Максимом Галкиным. Дизайнер и певица дружили больше 30-ти лет.

Напомним, Валентин Юдашкин скончался 2 мая. В октябре ему должно было исполниться 60 лет. Когда дизайнеру было 52 года, он обратил внимание на постоянные головные боли. Каждый год россиянин проверял здоровье в американской клинике в Лос-Анджелесе, пока врачи не обнаружили у него онкологию. Сначала Юдашкин узнал о раке почки, а впоследствии в его голове также обнаружили метастазы. Вероятно, причиной смерти стали осложнения.

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