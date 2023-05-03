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Алла Пугачева срочно вернулась в Россию: в чем причина

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
24,4 т.
Алла Пугачева срочно вернулась в Россию: в чем причина

Известная российская певица Алла Пугачева, которая уже больше года проживает с детьми заграницей, поскольку ее супруг, шоумен и юморист Максим Галкин открыто осуждает войну и путинский режим, неожиданно вернулась в Россию. Примадонна срочно прибыла в Москву без детей и мужа.

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Об этом сообщает ряд пропагандистских СМИ. Источники пишут, что артистка прилетела в страну-террористку из-за смерти своего близкого друга – известного модельера Валентина Юдашкина, которого не стало 2 мая в возрасте 59-ти лет.

Пугачева прилетела в Москву частным рейсом. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово.

Известно, что прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище, однако помощница звезды Елена Чупракова не подтвердила, что примадонна будет на нем присутствовать.

Алла Пугачева срочно вернулась в Россию: в чем причина

Церемония прощания будет открытой, но "пустят не всех". Чупракова заверила, что "пока не спрашивала" Пугачеву о ее планах.

Где остановилась примадонна – неизвестно. Пропагандисты пишут, что она, вероятно, сразу поехала к семье покойного модельера, чтобы поддержать их. Незадолго до смерти Юдашкин приезжал в Израиль со своей женой. Там у него живет мать. Во время этого визита он также встретился с Пугачевой и Максимом Галкиным. Дизайнер и певица дружили больше 30-ти лет.

Напомним, Валентин Юдашкин скончался 2 мая. В октябре ему должно было исполниться 60 лет. Когда дизайнеру было 52 года, он обратил внимание на постоянные головные боли. Каждый год россиянин проверял здоровье в американской клинике в Лос-Анджелесе, пока врачи не обнаружили у него онкологию. Сначала Юдашкин узнал о раке почки, а впоследствии в его голове также обнаружили метастазы. Вероятно, причиной смерти стали осложнения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Пугачева и Галкин продали свой знаменитый замок в поселке Грязь близ Москвы. Стало известно, что его приобрел скандальный российский шоумен и продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Он заявил, что планирует сделать там морг. Подробнее – в нашем материале.

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