Лайма Вайкуле ответила, куда подевался Валерий Леонтьев: никак не высказывался о войне, но уехал из России

Известный советский и российский певец Валерий Леонтьев после начала полномасштабной войны в Украине исчез из информационного поля, перестал давать концерты и, по слухам, покинул Россию. Когда пропагандистские российские СМИ начали распространять новость о вероятной эмиграции артиста, его директор Борис Чигирев попытался отбелить звезду, заверив, что тот готовит большой тур по городам страны-террористки. Вот только знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая публично поддержала Украину после вторжения РФ в 2022 году, рассказала совершенно другую информацию.

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По словам исполнительницы, ее коллега действительно покинул Россию, напавшую на Украину. Сейчас он проживает в США. Об этом Вайкуле рассказала в интервью "Осторожно: Собчак".

Певица заверила, что ждать комментариев от Леонтьева касательно агрессии РФ не стоит, поскольку артист никогда не дает интервью и не высказывается на подобные темы.

"Валера в Америке, занят собой. Хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает никому интервью. Никогда в своей жизни. У него ничего не изменилось, он не предал себя. Он также продолжает ничего не говорить ни про себя, ни про кого-то", – объяснила Вайкуле.

Напомним, ранее муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский объяснил, что в проукраинской позиции артистки нет ничего удивительного. Он назвал украинцев "своими" и добавил, что исполнительница не только публично призывает к прекращению войны, но и помогает пострадавшим от нее. Подробнее – в нашем материале.

Также мы рассказали, что Вайкуле во время своего концерта в Израиле пригласила на сцену руководительницу украинского шоу-балета Freedom, с которым долгие годы сотрудничает, – Елену Коляденко. Та появилась перед публикой с сине-желтым флагом. У россиян это вызвало истерику.

Как писал OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле призналась, что в должности президента России хотела бы видеть своих друзей. Артистка считает, что с этой ролью прекрасно справились бы супруги Максим Галкин и Алла Пугачева. Детали – по ссылке здесь.

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