Во время концерта Лаймы Вайкуле в Израиле на сцену вышла украинская хореограф с сине-желтым флагом. Видео

Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая публично поддержала Украину после полномасштабного вторжения РФ, провела свой третий концерт в израильском городе Ашдоде. В финале она пригласила на сцену руководительницу украинского шоу-балета Freedom, с которым долгие годы сотрудничает, Елену Коляденко.

Видео дня

На сцену хореограф вышла с огромным флагом Украины. Соответствующее видео Вайкуле разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Зрители встретили Коляденко с украинской символикой бурными овациями. Из зала начали раздаваться крики "Слава Украине". Сама Вайкуле подошла к хореографу-постановщику и приобняла ее.

"Спасибо, Израиль! Мира всем", – лаконично подписала видео звезда.

Как и следовало ожидать, под постом собралось немало комментариев от недовольных россиян, которые, видите ли, осуждают артистку за ее антивоенную позицию и всестороннюю поддержку Украины.

"А почему Лайма говорит на русском языке? Говорила бы на украинском, раз с флагом Украины бегает", "Лайма, а что же вы всю жизнь в России пели, а не в Украине?", "А карманы то баблищем в России набили, а не в своей Прибалтике", "И за бесплатно бы не пошла на ваш концерт слушать прокуренный голос! Артист должен быть вне политики!", "Да, вот истинные лица! А мы ещё кормили этих шутов народа!", – проявляют свою агрессию в комментариях граждане страны-террористки.

Тем временем украинцы пишут певице слова благодарности за ее честность, адекватность и помощь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский объяснил, что в проукраинской позиции артистки нет ничего удивительного. Он назвал украинцев "своими" и добавил, что исполнительница не только публично призывает к прекращению войны, но и помогает пострадавшим от нее. Подробнее – в нашем материале.

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