Квиткова в откровенном белье засветила стройные ноги. Фото

Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша похвасталась округлившимся животом в откровенном наряде.

Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram. Знаменитость позировала в черном комплекте белья и колготках, которые подчеркнули стройные ноги. Свой образ она дополнила босоножками на среднем каблуке, легким макияжем и красивой укладкой (кадр можно посмотреть ниже).

"Напоминайте себе почаще, что цель жизни вовсе не в том, чтобы выполнить все намеченное, а в том, чтобы наслаждаться каждым шагом, сделанным на жизненном пути", – подписала девушка свежую публикацию.

Фанаты в комментариях отметили, что внешний вид будущей мамы просто потрясающий:

"Какая же вы красивая, и снаружи и изнутри! От вас идет классная энергия", "Даша! Вы просто нереальная!", "Принцесса!", "Очень красиво".

Напомним, что в январе 2021 года Даша и Никита отдыхали на Мальдивах. Именно там они рассказали, что ожидают появления первенца. В феврале супруги устроили шумную вечеринку, где в кругу самых близких друзей узнали пол будущего ребенка. Квиткова и Добрынин станут родителями мальчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даша Квиткова прокомментировала участие мужа в российском "Холостяке". Она опубликовала пост, в котором призналась, что очень гордится своим супругом, назвав его "лучшим ведущим".